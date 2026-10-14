Iruñeko Udalak Vito Quiles hiriburuan egingo duen ekimena kritikatu du, eta xaxatzaile ultraren ekimena lekuz aldatu dute
Eskualdeko hainbat eragilek Quilesen kontrako protesta egingo dute Gazteluko plazan, 17:30ean; haren ekitaldia, berriz, Yamaguchi parkean izango da azkenean, 18:00etan.
Vito Quilesek ekitaldi bat deitu du ostegunean Iruñean, eta, horren aurrean, tokiko hainbat eragilek protestarako deia egin dute, Udalak zirikatzaile ultra kritikatu du eta, haren ekimenaren ondorioz, gutxienez beste bi ekitaldi lekuz aldatu behar izan dituzte.
Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzak oniritzia eman dio ostegunean 18:00etan egitekoa den Quilesen ekitaldiari. Hasiera batean, ekitaldia Gazteluko plazan egitekoa zen, baina, leku berean, 17:30ean, zirikatzaile ultraren kontrako manifestazio bat deituta dagoenez, Gobernuaren Ordezkaritzak Quilesen ekitaldia Yamaguchi parkera lekualdatzea erabaki du.
Quilesek ostegunean abiatuko du Nafarroako hiriburuan “Mafia o patria” izeneko bira; Estatu osoan egingo du hori. Iruñearen kasuan, eskualdeko hainbat kolektibok, erakundek, gazte mugimenduk eta sindikatuk haren aurka mobilizatzeko eta Gazteluko plazan "euste-horma antifaxista" eratzeko deia egin dute.
Kolektiboen ustez, gaur egun "olatu erreakzionario" altxatu da, eskubideak murriztu nahi ditu eta "Euskal Herriaren zapalkuntza nazionala" indartu egin nahi du.
Testuinguru horretan, ideia horiek legitimatzen eta indartzen dituztenen presentzia publikoa zalantzan jartzeko beharra defendatu dute.
Bestalde, Iruñeko Udaleko Lehendakaritza Batzordeak bizikidetza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu zuen asteartean, Quilesen bisitaren aurrean gorroto-diskurtsoak, gezurren hedapena eta hauteskunde-prozesuak deslegitimatzeko saiakerak arbuiatzeko.
Ekimena Udaleko sozialistek aurkeztu zuten, eta aurrera atera zen puntukako bozketa batean, lehen hiru atalen UPNren, EH Bilduren, PSNren eta Geroa Bairen babesarekin eta PPren abstentzioarekin.
Zirikatzaile ultraren ekimenak ere gutxienez bi ekitaldiren kokapena aldatzera behartu du. Horietako bat Esku Hutsik elkarteak deitua zuen Gaztelu plazan, Haurdunaldiko, Jaiotza inguruko eta Jaioberrien Doluaren eguna zela eta. Azkenik, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko haur-parkean egingo dute.
Izeia taldeak bere ikuskizun berriari buruz egin behar zuen aurkezpenaren kokapena ere aldatu behar izan dute. Hasiera batean Gazteluko plazan egitekoa zen, ostegunean, 19:00etan. Aurkezpena ostiralean egingo dute azkenean, Atarrabian.