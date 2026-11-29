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Imanol Pradales llama a la participación para decidir el futuro de Euskadi
Euskaraz irakurri: Imanol Pradalesek parte hartzera deitu du Euskadiren etorkizuna erabakitzeko
El lehendakari ha animado a las vascas y los vascos a acudir a las urnas y expresar su opinión sobre lo que consideran mejor para Euskadi. Pradales ha confiado en que la jornada electoral transcurra con normalidad y registre una participación muy elevada.
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