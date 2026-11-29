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Patxi López espera una participación masiva ante "todo lo que está en juego"
El candidato socialista confía en que la ciudadanía se movilice masivamente en un momento político determinante. Asimismo, espera que los votantes elijan “seguir avanzando”.
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