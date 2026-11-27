7,5 millones de papeletas y 956 mesas repartidas en 362 locales electorales a lo largo de Navarra para que 535 313 personas llamadas a participar en las elecciones generales del domingo puedan ejercer su derecho a voto. Alicia Echeverría, delegada del Gobierno de España en la comunidad foral, ha detallado los datos de la jornada electoral del 29N, para la que trabajarán 1779 agentes policiales.

El objetivo del Gobierno español es "garantizar el ejercicio del derecho al voto" de los 500 413 electores navarros residentes en España y los 34 900 residentes en el extranjero.

Respecto al voto por correo, se han admitido 20 897 solicitudes. Son menos de la mitad que en julio de 2023 (47 411 pidieron el voto por correo), pero el dato estuvo afectado por el periodo vacacional.

En cuanto a la transmisión de los datos del escrutinio, habrá de 725 representantes de la Administración General del Estado: 221 en las 263 mesas de Pamplona y 504 en las 693 mesas del resto de Navarra. Se emplearán 305 tablets para la transmisión de la información a los centros de recepción de datos.

Además, durante toda la jornada electoral, en la sede de la Delegación del Gobierno habrá personal habilitado para solucionar cualquier incidencia que pueda surgir con los representantes de los ayuntamientos, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las juntas electorales.

Dispositivo de seguridad

El dispositivo policial que actuará durante todo el fin de semana está compuesto por 933 efectivos de la Guardia Civil, 320 de la Policía Foral, 276 de la Policía Nacional, 175 de la Policía Municipal de Pamplona y 75 del resto de policías municipales.

Estos efectivos se encuentran en fase de "alerta" hasta las 20:00 del viernes, momento en el que se inicia la fase "crítica" hasta la entrega de los votos en la junta electoral.

Además, la delegada ha recordado que se han tomado medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes de ciberseguridad que puedan afectar a las redes relacionadas con las elecciones como a infraestructuras consideradas "críticas".