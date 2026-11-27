A las puertas de la jornada electoral del domingo, los movimientos Gure Esku, Òmnium Cultural y Via Galega han hecho una declaración conjunta en el que apuntan al auge de la extrema derecha en todo el Estado como una "amenaza para Euskal Herria, los Països Catalans y Galiza", máxime si se someten a un "gobierno militantemente españolista y condicionado por la extrema derecha".

Esta posibilidad preocupa a las tres agrupaciones, ya que puede tener consecuencias no sólo para "nuestros objetivos nacionales", sino también "para los derechos de las mujeres, migrantes, trabajadores y jóvenes".

Ante esta situación, han llamado a participar en las elecciones del domingo para "frenar a la extrema derecha, garantizar los avances sociales y de derechos" y obligar al Estado a atender "nuestro derecho a decidir democráticamente nuestro futuro político". Para ello, han aseverado que los votos de las fuerzas soberanistas deben ser decisivos y que "nadie que ame la democracia y la libertad debería quedarse en casa".

Democracia limitada o autoritarismo

En la declaración se afirma que "con independencia del régimen de cada momento histórico", el Estado nunca ha querido reconocer la realidad nacional de los tres países. Aún así, se asegura que el 29 de noviembre habrá que decidir el campo de juego: "o democracia , aunque se sepa limitada, o autoritarismo".

Ante ello, se suman a la corriente internacional de Gales, Escocia, Irlanda y Quebec, donde están avanzando "desde la democracia y la cohesión social en sus estrategias, discursos y acciones".

Declaración conjunta de Gure Esku, Òmnium Cultural y Via Galega