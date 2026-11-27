Este domingo EITB realizará un amplio seguimiento electoral con programas especiales y el mayor despliegue de datos de su historia. Los informativos especiales en ETB1, ETB1 ON, ETB2, ETB2 ON Euskadi Irratia y Radio Euskadi arrancarán a partir de las 19:30 horas, y ORAIN ofrecerá una amplia cobertura de datos interactivos en tiempo real. En los programas especiales se podrá seguir en directo el escrutinio y la evolución de los resultados. Además, se analizarán los datos de la CAV y Navarra, los datos de cada territorio y municipio, así como las posibles composiciones del Congreso y el Senado.

Asimismo, los medios del grupo EITB ofrecerán estimaciones de voto y representación elaboradas a partir de la encuesta encargada por FORTA y RTVE.

En ETB1, la programación especial estará presentada por Xabier Usabiaga y Nerea Reparaz. En ETB2, el especial informativo correrá a cargo de África Baeta y Dani Álvarez. El seguimiento de los resultados, el análisis de expertos y expertas y las conexiones en directo con las sedes de los partidos políticos en Euskadi, Navarra y el resto del Estado serán algunos de los ejes principales de la emisión. Igualmente, EITB contará con presencia en Cataluña para informar de primera mano sobre el desarrollo de la jornada.

Euskadi rratia también realizará un seguimiento especial de la noche electoral. A partir de las 19:30h y hasta pasada la medianoche, Maite Artola e Iñigo Alustiza conducirán una programación centrada en la información en directo desde las sedes de los partidos y en el análisis de los primeros resultados y valoraciones políticas, junto a Josune Ariztondo, Eneko Etxeberria, Mikel Serrano y Felix Arrieta.

La cobertura especial de Radio Euskadi arrancará a las 19:30h con Eider Hurtado al frente. Imanol Manterola y Leizuri Bilbao se encargarán del seguimiento detallado de los datos, mientras que Naiara Pinedo, Jonathan García, Natalia Rojo y Cristina Ruiz participarán en la mesa de análisis. Además, un amplio equipo de periodistas informará en directo desde Euskadi, Navarra y Madrid para recoger todas las reacciones de la noche electoral.

El dato en el centro en ORAIN, ETB1 ON y ETB2 ON

Los servicios informativos de EITB darán un salto cualitativo en la oferta y visualización de datos, especialmente a través de los soportes digitales ETB1 ON, ETB2 ON y ORAIN.

EITB ofrecerá la cobertura de datos más amplia y avanzada de su historia durante la noche electoral. En ORAIN, la ciudadanía no solo podrá consultar los resultados con un nivel de detalle sin precedentes, sino que también tendrá la posibilidad de interactuar con los datos. Para ello, pondrá a disposición de los usuarios mapas interactivos, gráficos de resultados y simulaciones de posibles pactos de gobierno, permitiendo analizar la información de forma personalizada. Además, a medida que se vayan conociendo los resultados, se publicarán datos desglosados por barrios y por las circunscripciones más pequeñas, ofreciendo una lectura más precisa y detallada de los resultados electorales.

Por su parte, ETB1 ON y ETB2 ON sumarán a sus especiales una nueva ventana en forma de L, en la que los datos se actualizarán en tiempo real junto con mapas por territorios y municipios, la evolución de los resultados y proyecciones sobre posibles acuerdos o pactos de gobierno.

Programas post electorales

El lunes en ETB1 y el martes en ETB2 habrá informativos especiales para analizar los resultados de las elecciones. Xabier Usabiaga presentará el programa de ETB1 que se emitirá a las 21:45h; Dani Alvarez estará al frente del programa de ETB2, que comenzará a las 22:15h. Ambos contarán con una mesa de analistas y colaboradores.