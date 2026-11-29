El presidente del Gobierno español y candidato socialista ha ejercido su derecho a voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid. En declaraciones a los medios, Sánchez ha animado a la ciudadanía a "la movilización, a la participación y a votar" ya que cuanto mayor sea esa movilización mejor se trasladará al Parlamento "la voluntad mayoritaria".