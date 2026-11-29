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Mobilizazio historikoa espero du Pedro Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidente eta PSOEko hautagaiak Madrilgo Nuestra Señora del Buen Consejo ikastetxeko hauteslekuan eman du botoa. Botoa eman eta gero kazetarien aurrean egindako adierazpenetan, "mobilizatzeko, parte hartzeko eta bozkatzeko" eskatu die herritarrei. Izan ere, horren iritzian, zenbat eta parte hartze handiagoa izan, orduan eta hobeto adieraziko da Parlamentuan herritarren "gehiengoaren borondatea".
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