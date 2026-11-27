Ia 1.000 hauteskunde-mahai Nafarroa osoan, 535.000 pertsonak botoa eman ahal izateko
1.779 polizia-agentek segurtasuna zainduko dute kanpainaren amaieran, hausnarketa-egunean eta hauteskunde-egunean. Era berean, zibersegurtasuna indartu da.
7,5 milioi boto-txartel eta 956 mahai, 362 hauteslekutan banatuta, Nafarroan zehar, 535.313 herritarrek igandeko hauteskunde orokorretan parte partzeko eskubidea bermatuta izan dezaten. Alicia Echeverria Espainiako Gobernuak foru erkidegoan duen ordezkariak azaroaren 29ko hauteskundeetako datuak zehaztu ditu. 1779 poliziak lan egingo dute segurtasuna bermatzeko.
Espainiako Gobernuaren helburua Espainian bizi diren 500.413 hautesle nafarren eta atzerrian bizi diren 34.900 herritarren "boto-eskubidea bermatzea" da.
Posta bidezko botoari dagokionez, 20.897 eskaera onartu dira. 2023ko uztaileko botoen erdia baino gutxiago dira (47.411k eskatu zuten), baina orduan oporraldi betean izan ziren hauteskundeak.
Zenbaketaren datuen transmisioari dagokionez, Estatuko Administrazio Orokorreko 725 ordezkari egongo dira lanean: 221 Iruñeko 263 mahaietan eta 504 Nafarroako gainerako 693 mahaietan. 305 tableta erabiliko dira datuak jasotzen dituzten zentroei informazioa helarazteko.
Gainera, hauteskunde-egun osoan zehar, udalen ordezkariekin, mahaien eraketarekin edo materialarekin sor daitekeen edozein gorabehera konpontzeko arduradunak izango dira Gobernuaren Ordezkaritzaren egoitzan, hauteskunde-batzordeekin lankidetzan.
Segurtasun-dispositiboa
Asteburu osoan zehar dispositibo poliziala izango da martxan: Guardia Zibileko 933 kide, Foruzaingoko 320, Polizia Nazionaleko 276, Iruñeko Udaltzaingoko 175 eta gainerako udaltzaingoetako 75.
Poliziak "alerta" fasean daude ostiraleko 20:00ak arte, eta une horretan hasten da fase "kritikoa" hauteskunde-batzordean botoak eman arte.
Gainera, ordezkariak gogorarazi du neurriak hartu dituztela zibersegurtasuneko gorabeheren aurrean, hauteskundeekin lotutako sareak eta "kritikotzat" hartutako azpiegiturak babesteko.