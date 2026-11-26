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EITBk jarraipen teknologiko aitzindaria eskainiko du hauteskunde egunean, Orain-ek garatutako zerbitzuari esker
Herritarrek denbora errealean jarraitu ahal izango dituzte emaitzak eta hauteskundeetako datuak, tresna interaktibo berrien bidez, hala nola paktometroa. Orain-ek EITBren plataforma guztietan hedatuko du bere teknologia, ETB1en esperientzia berezia eskainiko du, eta webgunean eta aplikazioan botoaren azterketa zehatza egingo du astelehenetik aurrera. Formatu horrek erabiltzailea erdigunean jartzen du.
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