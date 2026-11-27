Correos ha admitido un total de 1 012 033 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, 69 495 de ellos en el conjunto de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y un total de 20.897 solicitudes en Navarra, según los datos aportados este viernes por la empresa.

Por territorios, la mayor parte de los votos por correo admitidos se ha registrado en Bizkaia, con 37 760, seguida de Gipuzkoa, con 22 239 votos y, por último, Álava, con 9496.

El número de votos admitidos por Correos en el Estado español supone un 8,86 % más que el registrado en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (929 674), "la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año", según ha precisado la empresa.

Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su "excepcional celebración" en pleno verano y por un "volumen extraordinario" de voto por correo, los votos emitidos han descendido un 59,05 % (2 471 932), ha detallado Correos.