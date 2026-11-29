La jornada electoral en Hego Euskal Herria ha comenzado con total normalidad y sin que hayan registrado incidencias destacadas. A las 09:00 horas de la mañana han abierto sus puertas los colegios electorales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, tras quedar constituidas el 100 % de las mesas previstas para esta cita en las urnas. En total más de 2,3 millones de personas tienen derecho a votar y se espera una alta participación.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha asegurado que a las 9:00 horas "estaban prácticamente todas las mesas electorales constituidas" y que no se ha producido "ningún problema reseñable".

En Euskadi, se han instalado 5382 urnas en las 2691 mesas que se reparten en 713 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa. Los partidos políticos se disputan en la Comunidad Autónoma Vasca 18 diputados al Congreso y 12 senadores que saldrán elegidos de las urnas en las que pueden ejercer el derecho a voto 1 820 645 ciudadanos. El censo lo componen 1 824.886 personas residentes en Euskadi y 92 670 vascos que viven en el extranjero.

Correos, por su parte, ha admitido 69 495 votos de ciudadanos de Euskadi. Estos sufragios se entregan a las mesas electorales correspondientes y a partir de las 20:00 horas, cuando cierran los colegios, se introducen en las urnas junto a los presenciales antes del recuento.

En Navarra, mientras tanto, 535 313 personas están llamadas a participar en estas elecciones generales, para las que se han habilitado 956 mesas distribuidas en 362 locales electorales. La normalidad ha sido la nota dominante en la apertura de los centros de votación en la Comunidad Foral, donde se eligen a los 5 diputados y 4 senadores que representarán en las Cortes Generales.



Así lo han trasladado fuente de la Delegación del Gobierno en Navarra, que ha apuntado que no se han registrado incidencias reseñables, salvo que algunos dispositivos de lectura de DNI electrónico han llegado descargados. En estas elecciones por primera vez se autoriza el uso del DNI electrónico como sistema de identificación para poder votar.