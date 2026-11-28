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Así han pasado la jornada de reflexión los candidatos
Euskaraz irakurri: Honela igaro dute hausnarketa eguna hautagaiek
Siendo hoy día de reflexión, los políticos no pueden hacer campaña, pero aun así han llamado la atención de los medios de comunicación, y a pocas horas para que comience la jornada de votación, hemos podido ver en qué pasan el tiempo.
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