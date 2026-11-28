Todo está preparado para que comience la jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre en las que se elegirán los representantes de la ciudadanía en el Congreso y Senado, tras lo que se formará el nuevo Gobierno español.

38 616 949 ciudadanos y ciudadanas están llamados a las urnas, en unos comicios marcados por dos bloques: la izquierda y la derecha.

Los sondeos sitúan al PP como primera fuerza política, con una estimación de voto de entre el 30,3 % y el 31,9 %, y apuntan a que el PP y Vox superarían con holgura los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE ha acortado distancia con el PP durante la campaña, y llama a la movilización para ser la primera fuerza.

En la CAV las encuestas otorgan una ventaja a PSE-EE y EH Bildu. PNV sería la tercera fuerza.

Jornada electoral

Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas, y las cerrarán a las 20:00 horas, tras lo que comenzará el recuento en los mismos centros, tanto de los votos depositados de forma presente, como los enviados por correo, excepto el voto extranjero, que se contará en los días posteriores.

Durante el domingo, se informará a las 10:30 horas para dar a conocer cómo ha sido el inicio de la jornada electoral y la constitución de mesas. Asimismo, a las 14:30 y a las 18:30 se darán los datos de participación.

Tras el cierre de los colegios, previsiblemente a las 22:30 horas, y en función del avance del escrutinio, comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Electorado y representantes

Un total de 1 820 645 electores en Euskadi están llamados a votar, lo que representa un incremento del 1,76 % respecto a los comicios de 2023. En Navarra 535 313 personas están llamadas a participar en las elecciones.

El censo de la CAV lo componen 1 727 975 personas residente en Euskadi (voto CER) y 92 670 residentes en el extranjero (voto CERA). En Navarra 34 900 personas son residentes en el extranjero.

Habrá 7294 urnas distribuidas en 3.648 mesas de 1075 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia, 276 en Gipuzkoa y 362 en Navarra.

En cuanto al número de representantes, Bizkaia elige a ocho diputados en el Congreso, Gipuzkoa a seis, Navarra a cinco y, Álava, a cuatro. A cada uno de los cuatro territorios les corresponden cuatro representantes en el Senado.

Voto por correo

90 392 personas han votado por correo, 69 495 en la CAV y 20 897 en Navarra. Es un dato inferior a la registrada en las anteriores elecciones generales que se realizaron en periodo vacacional.

Por territorios, 37 760 peticiones corresponden a Bizkaia, 9496 a Álava, 22 239 a Gipuzkoa y 20 897 a Navarra.

Novedades del 19N

Estas elecciones llegan con algunas novedades, como el DNI en el móvil. Todas las mesas electorales dispondrán por primera vez de un lector de DNI electrónico (MIDNI) para quienes acudan a votar acreditándose con su teléfono.

Asimismo, habrá voto accesible a domicilio. Se estrena el envío a casa del voto adaptado para personas con discapacidad visual.