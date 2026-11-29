El candidato de Frente Amplio por Bizkaia ha hecho un llamamiento a la participación en esta jornada electoral, apelando a la igualdad del voto y a la importancia de decidir el rumbo político. Martínez ha deseado que la jornada transcurra con normalidad y sin incidencias, y ha confiado en que una alta participación evite una victoria de las derechas.