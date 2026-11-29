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Matute asegura que "Euskal Herria no va a fallar y va a estar a la altura de los tiempos"
Euskaraz irakurri: Matuteren esanetan, "Euskal Herriak ez du hutsik egingo" hauteskunde hauetan
El candidato de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que confía en el pueblo y "en su gente" y ha afirmado que "Euskal Herria no va a fallar y va a estar a la altura de los tiempos".
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