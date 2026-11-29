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Feijóo asegura que puede haber un antes y un después en la política española
El líder popular ha asegurado que puede haber un antes y un después en la política española en función de los resultados electorales En ese contexto, ha pedido a la ciudadanía que no vote con miedo, sino con memoria.
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