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Feijook Espainiako politikan aurreko eta ondorengo bat egon daitekeela ziurtatu du
Hauteskundeetako emaitzen arabera, Espainiako politikan aurreko eta ondorengo bat egon daitekeela ziurtatu du buruzagi popularrak. Testuinguru horretan, herritarrei beldurrik gabe, memoriaz baizik, bozkatzeko eskatu die.
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