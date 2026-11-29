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Patxi Lopezek parte-hartze masiboa espero du "jokoan dagoen guztiaren aurrean"
Hautagai sozialistak esan du espero duela herritarrak modu masiboan mobilizatzea "une politiko erabakigarria" delako, eta boto-emaileek "aurrera egiten jarraitzea".
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