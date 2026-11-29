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Irene Montero llama "a votar con el corazón" para construir un país "en el que sea más fácil y más feliz vivir"
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha llamado a "votar con el corazón" para construir un país "en el que sea más fácil y más feliz vivir para todas las personas". Así se ha expresado tras ejercer su derecho al voto a las 10.30 horas en el colegio La Navata, en Galapagar, donde ha acudido acompañada por la secretaria general de la formación, Ione Belarra.
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