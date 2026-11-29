El DNI digital de Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acudido a votar en su colegio electoral de Madrid con el DNI digital, pero la falta de cobertura le ha impedido acceder a la aplicación.

Como no llevaba consigo el documento físico, y tras unos momentos de desconcierto, varios miembros de la mesa la han acompañado al exterior del recinto para que pudiera abrir la aplicación y acreditar su identidad.

La primera mesa, constituida a las 8:00 horas

La primera mesa electoral en comunicar su constitución este domingo ha sido la instalada en el Polideportivo Municipal de Burriana (Castellón), que ha quedado constituida a las 8:00 horas en punto.

Al colegio electoral escoltados por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha localizado y trasladado al colegio electoral al titular y al suplente de una mesa de votación en Andorra (Teruel). Ninguno de ellos se había presentado a la hora prevista, lo que había impedido inicialmente que la mesa pudiera constituirse con normalidad.

El municipio más rápido en cerrar sus urnas

El municipio riojano de Villarroya ha vuelto a ser el primero en cerrar sus urnas, aunque esta vez no ha conseguido batir su propio récord. De los nueve vecinos censados, uno había solicitado el voto por correo. El retraso de Correos en entregar ese sufragio a la mesa electoral ha demorado unos minutos el cierre de la votación.

Varios colegios electorales ampliarán su horario

Un total de 15 colegios electorales prolongarán el horario de votación debido a distintas incidencias. Entre ellas figuran retrasos en la constitución de las mesas, problemas con los censos, interrupciones temporales del servicio y falta de papeletas.

Los centros afectados se encuentran en provincias como Burgos, Valladolid, Soria, Málaga, Alicante y Sevilla.