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Los candidatos de todos los partidos políticos ya han ejercido su derecho al voto en Navarra
Los candidatos de las distintas formaciones políticas ya han pasado por las urnas en Navarra, y han aprovechado la ocasión para animar a la ciudadanía a participar en esta jornada electoral y ejercer su derecho al voto.
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