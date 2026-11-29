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Colau pide acudir en masa a las urnas y reivindica que las mujeres no estén calladas
La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, que ha votado en su colegio electoral en Barcelona, ha señalado que la jornada electoral requiere una alta participación y ha reivindicado que las mujeres no permanezcan calladas.
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