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Colauk hautetsontzietara joateko deia egin die herritarrei, eta emakumeak isilik ez egoteko aldarrikatu du
Ada Colau Fronte Zabaleko presidentegaiak Bartzelonako hauteslekuan eman du botoa, eta adierazi du parte hartze handia beharrezkoa dela. Era berean, emakumeak isilik ez egoteko aldarrikapena egin du.
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