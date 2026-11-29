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Echeverriak bozkatzera animatu ditu herritarrak: "Asko dago jokoan hauteskunde hauetan"
Jon Echeverria Kongresurako PPren Gipuzkoako zerrendaburuak botoa ematera animatu ditu herritarrak, eta ohartarazi du hauteskunde hauetan "asko dagoela jokoan".
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