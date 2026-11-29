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Lander Martinez: "Gure eskubideak gauzatzeko eguna da"
Fronte Zabaleko Bizkaiko hautagaiak gaurko hauteskundeetan parte hartzeko deia egin du, boto guztiek balio bera dutela eta herrialdearen norabidea erabakitzeko eguna dela gogoraraziz. Hauteskunde-eguna normaltasunez eta gorabeherarik gabe igarotzea espero duela eta parte-hartze handiak eskuinaren garaipena eragotziko duela esan du.
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