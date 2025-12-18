Juanito Oiarzabalek EITB Maratoian parte hartzera animatu ditu herritarrak
Dohaintzak EITB Maratoiaren webgunearen bitartez, BIZUM bidez (33478), banku transferentzia bidez edo telefonoz 900 840 750 (doakoa da) egin ahalko dira. Dei gunea zabalik egongo da 00:30ak arte.
Odei Jainaga ere dei gunean da
Xabalina jaurtitzaile izandakoak ETBko kameren aurrean adierazi duenez, erretiratutako hainbat pertsonen deiak jaso ditu gaur EITBk zahartze osasuntsuari eskainitako maratoi solidarioa kritikatuz. Gogoan izan, berriki Eusko Legebiltzarrak atzera bota duela pentsiodunek pentsio duinen alde aurkeztutako herri-ekimen legegilea (145.000 sinadura).
14 orduko dantza maratoia
Txapeloaz dantzatu dute Iruñean. 09:00etatik 12:00etara Iruñean egingo da dantza maratoia, autobus geltoki berrian; ondoren, 12:00etatik aurrera, Gasteizko Boulevard merkataritza gunean izango da hitzordua.
18.980 euro bildu ditugu dagoeneko!
Iñaki Gutierrez, Eusko Jaurlaritzako Ikerketa eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria
Alberto Martinez, Osasun sailburua: "Orain egiten dugunaren baitakoa izango da biharko gure osasuna"
14 orduko dantza maratoia: Iruñearen txanda da
EITB Maratoiaren baitan, 14 orduko dantza maratoia abian da Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
Isabel Octavio, ETBko zuzendaria: "Denok nahiko genuke zahartzarora iritsi ahalik eta ondoen"
EITB Maratoia: Ateak zabaldu ditu dei guneak, egin bat elkartasun maratoiarekin!
Isabel Octavio ETBko zuzendariak eman dio hasiera ofiziala EITB Maratoiari, 09:29an.
14 orduko dantza maratoia
EITB Maratoiaren baitan, 14 orduko dantza maratoia egingo da Hego Euskal Herriko lau hiriburutan.
09:00etatik 12:00etara Iruñean egingo da dantza maratoia, autobus geltoki berrian; ondoren, 12:00etatik aurrera, Gasteizko Boulevard merkataritza-gunean izango da hitzordua, lau orduko dantzaldiarekin. Donostiak hartuko du lekukoa, 16:00etatik 20:00etara, Garberan. Eta, azkenik, dantza-maratoia Bilbora iritsiko da, San Mameseko geltokira. Bertan 20:00etatik 23:00etara dantzatu ahalko da.
Hainbat dantza estilotako erakustaldiak egongo dira, eta, batik bat, alaitasuna eta umore ona izango dira nagusi, dantzak gure osasunarentzat dituen onurak agerian uzteko. Hori guztia streaming bidez emitituko da EITBren YouTube kanalean, eta egunean zehar EITBren hedabideetako programa eta albistegiek zuzeneko konexioak egingo dituzte.
Bildutako dirua zahartze osasuntsuaren ikerketarako bideratuko da
Aurten, bildutako dirua zahartze osasuntsua ikertzera bideratuko da.
Kontua ez da bakarrik urte gehiago bizitzea, urte horiek hobeto bizitzea funtsezkoa da eta. Beraz, osasunez zahartzea desafioetako bat dugu gizartean, eta osasunari erreparatuta; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk guztion laguntza lortu nahi du, belaunaldiak batu nahi dituen ekimen honetan.
Iritsi da eguna! EITB Maratoiak egun handia du gaur, zahartze osasuntsuaren ikerketaren aldeko diru-bilketarekin
2025ko EITB Maratoiak egun handia biziko du gaur, "Bizi bedi bizipoza!" lelopean. Dei gunea 09:00etan zabalduko da, eta 150 aurpegi ezagun baino gehiago elkartuko dira bertan. 900 840 750 doako telefono zenbakira deitu ahalko da 09:00etatik 00:30era. Ondoren ere egongo da telefono bidez ekarpenak egiteko aukera: abenduaren 19an eta 20an, 11:00etatik 22:00etara.
Halaber, ekarpenak egin daitezke EITB Maratoiaren webgunean, BIZUM (dohaintza solidarioa: 33478) edo banku-transferentzia bidez (Caixabank ES04 2100 8686 8102 0004 5619, Laboral Kutxa ES56 3035 0450 15 4500005802 eta Kutxabank ES86 2095 0611 00 9120154296 kontuetan), BIZUM bitartez (dohaintza solidarioa: 33478).