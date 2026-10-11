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Aizpurua (EH Bildu): "Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Azken zazpi urteotan koalizio subiranistaren bozeramaile izan dena ez da berriro hautagai izango. EITBri aitortu dionez, egindako lanarekin pozik hartuko du erretiroa. 

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