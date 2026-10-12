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EH Bilduk dei egin du bloke erreakzionarioren aurrean "borrokazko hesi bat" eraikitzeko eta azaroaren 14an Bilboko kaleak betetzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Koalizio subiranistak uste du Euskal Herrian badagoela "indarra bloke erreakzionarioa geldiarazteko", eta indar hori "kalean eta hautestontzietan" erakusteko deia egin die herritarrei. Hala, mobilizazioa deitu du azaroaren 14rako Bilbon. 

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