HAUTESKUNDE OROKORRAK
Hauteslekuak zabalik Hego Euskal Herrian
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan 2,35 milioi pertsona baino gehiago daude deituta hauteskunde orokorretan botoa ematera. Parte-hartze handia espero da gaur.
Hauteskunde eguna normaltasunez ari da garatzen. Euria gorabehera, parte hartze handia espero da. Hautagai nagusiek dagoeneko eman dute botoa eta denek egin dute mobilizatzeko deia.
Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak "mobilizazio orokorra" eskatu die herritarrei, kanpainan egin bezala, eta ziur agertu da Euskal Herrian "bloke erreakzionarioa oso gutxiengoan" egongo dela.
Elgoibarko (Gipuzkoa) kultur etxean eman du botoa buruzagi subiranistak, eta "Euskal Herriari bere ahotsa sentiarazteko" deia egiteko baliatu du.
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidentegaiak "beldurrik gabe" bozkatzeko eskatu die herritarrei; horren ordez, "memoriarekin" bozkatu behar dela nabarmendu du. "Espainiarrek lema hartzen duten eguna da gaurkoa, etorkizuna erabakitzen dutenekoa, ez bakarrik datozen lau urteotakoa, hurrengo hamarkadakoa baizik".
PPren Kongresurako Gipuzkoako zerrendaburuak parte hartzerako deia egin du, hauteskunde hauetan "asko baitago jokoan".
Javier de Andres Euskadiko PPren presidenteak bozkatzeko deia egin die herritarrei, gaurko hauteskunde eguna "oso garrantzitsua" baita. Horren ustez, hautesleek "aldaketaren edo jarraipenaren" artean aukeratu beharko dute.
PPko buruzagiak Gasteizko Judimendi zentro zibikoan eman du botoa.
HAUTESKUNDE OROKORRAK
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan 2,35 milioi pertsona baino gehiago daude deituta hauteskunde orokorretan botoa ematera. Parte-hartze handia espero da gaur.
Ohi bezala, sorlekuan, Portugaleten, bozkatu du PSE-EEren Kongresurako Bizkaiko zerrendaburuak.
Lopezen aburuz, "gaur ez da neutrala izateko edo etxean geratzeko eguna", eta aurreikusi du jendea "masiboki" joango dela bozkatzera, "aurrera egiten jarraitzeko".
Espainiako Gobernuko presidentea eta PSOEko hautagaiak Madrilgo Nuestra Señora del Buen Consejo hauteslekuan eman du botoa.
Bozkatu ostean kazetarien aurrean egindako adierazpenetan, herritarrak "mobilizatzera, parte hartzera eta bozkatzera" animatu ditu. Izan ere, horren iritzian, parte hartzea gero eta handiagoa izan, gero eta hobeto adieraziko da Parlamentuan herritarren "gehiengoaren borondatea".
Sanchezen arabera, parte hartzea "historikoa" izango da, eta hala, "sentsazio onak" ditu gaurkoan.
Hauteskunde eguna "normaltasunez eta gorabeherarik gabe" abiatu da EAEn, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko iturriek jakinarazi dutenez.
Goizeko lehen argiak apalduta daude zeruan. Izan ere, giro makurra izango da, eguraldiari dagokionez, A29 honetan. Fronte bat sartuko da eta euritara joko du eta nabarmen hoztuko du.
A29RAKO IRAGARPENA
Goizean fronte bat sartuko da Bizkaitik, eta hoztu eta euritara joko du. Batez ere isurialde atlantikoan bustiko du; Gasteiztik eta Iruñetik behera, berriz, ez du apenas egingo. Arratsaldean, aterguneak eta zaparradak tartekatuko dira. Fresko egingo du, eta maximoek ez dute 15 ºC-ko langa pasatuko.
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), 713 hausleku izango dira eta 2.691 mahai.
Nafarroan, 956 hauteskunde mahai daude 362 hauslekutan banatuak.
HAUTESKUNDE OROKORRAK
EITBk datuetan eta haien bistaratzean oinarritutako jarraipen teknologiko aitzindaria eskainiko du. ORAIN plataformak datu interaktiboen hedapen berezia egingo du eta ETB1 ONek eta ETB2 ONek berrikuntza bat gehituko diete saio bereziei: L itxurako leiho berri bat. Bertan datuak, lurraldeetako mapak, emaitzen bilakaera eta balizko akordioei buruzko proiekzioak uneoro ikusgai izango dira.
Lehen parte hartze datuak 14:30ean eskainiko dituzte, eta bigarrenak, 18:30ean. 22:30etik aurrera, lehen emaitzak ezagutaraziko ditu Espainiako Gobernuak.
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 1.820.645 pertsonak dute bozkatzeko eskubidea; 535.313 dira Nafarroan.
Horietatik, 69.000 gaztek lehen aldiz izango dute botoa emateko aukera.
Iritsi da hauteskunde eguna. Kanpaina zakarra izan da oraingoa, oso polarizatua. Orain arte kaleratutako inkestek PP-Vox blokea jo dute irabazletzat, baina ez da baztertzen talde progresisten sorpasso-a ere. Herritarrek dute azken hitza.