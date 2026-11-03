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Será noticia: elecciones de medio mandato en EE. UU., comparecencia de Puente sobre el accidente de tren y presupuestos del Gobierno Vasco, por departamento

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
WASHINGTON (United States), 02/11/2026.- US President Donald Trump delivers his closing pitch the day before midterm elections at the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington, DC, USA, 02 November 2026. Trump also spoke about his many renovations in DC, some of which, like the reflecting pool, were mired in controversy. (Elecciones) EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: AEBko agintaldi erdiko hauteskundeak AEB, tren-istripuari buruzko zubiaren agerraldia eta Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak, sailez sail

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de noviembre de 2026:

-Elecciones de medio mandato en EE. UU.: Estados Unidos vuelve a las urnas en unas elecciones legislativas que van mucho más allá de renovar escaños. Los demócratas aspiran a arrebatar a Trump el control de una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría frenar su agenda política, abrir la puerta a investigaciones e incluso a un nuevo proceso de impeachment. ¿Qué se vota y qué se juega realmente el presidente?

-Comparecencia de Puente sobre el accidente de tren de Urda: el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente.

 -Presupuestos del Gobierno Vasco, por departamento: los consejeros del Gobierno Vasco comparecerán para detallar los presupuestos de cada departamento. Este martes el Gobierno Vasco dio a conocer que las iniciativas orientadas hacia el impulso del conocimiento y el uso del euskera en Euskadi verán incrementado su presupuesto en un 12,2 % en 2027 hasta alcanzar los 105 millones, de los que HABE recibirá 69,6 millones, un 8,9 % más que el pasado año.

Donald Trump Estados Unidos Elecciones Accidentes de Trenes Gobierno Vasco Gobierno de España Presupuestos vascos 2025 Internacional

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