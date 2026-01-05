Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Euskadi ha cerrado 2025 con 107.434 desempleados, lo que supone un aumento de 54 (+0,05 %) respecto a 2024. Así pues, da por terminada la tendencia de descenso en el desempleo de Euskadi de los últimos cuatro ejercicios. A pesar de ello, el Gobierno Vasco ha hecho una valoración positiva de los datos, tras un nuevo récord de aficiliación a la Seguridad Social.
Y es que, la Seguridad Social ha alcanzado los 1.036.804 cotizantes, 12.293 más que en diciembre de 2024 (+ 1,20 %).
Por territorios, Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha aumentado su número de parados respecto a 2024. Concretamente, se ha situado la cifra en 28.628 desempleados; es decir, 210 más (+0,14 %).
En contrapartida, Bizkaia y Álava han registrado una bajada del paro, aunque no muy notable: en Bizkaia son ya 60.474 parados, 139 personas menos (-0,23 %); y, en Álava, 18.332 personas, 17 menos (-0,09 %).
En esa línea descendente se sitúa también el Estado español. Y es que, el paro registrado se ha situado en 2.408.670 personas, con un descenso de paro interanual de 152.048 personas (-5,94 %) respecto a los datos de 2024.
"Empleo condicionado"
El Gobierno Vasco ha valorado positivamente los datos de empleo de 2025 en Euskadi, con un mayor volumen de contratación impulsado por las actividades sanitarias y la hostelería y un nuevo récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, que alcanza los 1.036.804 cotizantes.
No obstante, advierte de que la evolución de diciembre ha sido “atípica”, con un ligero aumento mensual del paro, aunque la comparativa interanual muestra estabilidad y confirma un adelanto de los ciclos en el mercado laboral vasco.
Pese a estos avances, el Ejecutivo autonómico subraya que la temporalidad y la parcialidad siguen condicionando la estabilidad laboral, en un contexto marcado por cambios en los patrones de contratación.
Navarra, cifras positivas
Por su parte, Navarra ha cerrado 2025 con una bajada del desempleo notable en todo el territorio. Concretamente, la Comunidad Foral ha bajado el desempleo en 872 personas (-2,87 %), dejando así la cifra de desempleo en 29.483 personas.
Así pues, Navarra cierra su mejor registro a final de año desde 2007.
