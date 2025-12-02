El desempleo desciende un 1,04 % en Euskadi y sube un 0,87% en Navarra en noviembre

El paro registrado en Euskadi ha bajado en noviembre en 1123 personas con respecto a septiembre, 1,04 %, hasta situar la cifra total en 106 486 demandantes de trabajo.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo ha descendido en 1.408 personas, un 1,30 % menos.

Por el contrario, en Navarra el desempleo ha aumentado en 253 personas, un 0,87 % en comparación con el mes anterior, pero se ha reducido en 971 (-3,22 %) en relación con 2024, situando la cifra total de desempleados en 29.212.

En el conjunto del Estado, el desempleo ha descendido en 18 805 personas (-0,77 %) hasta los 2 424 961, mientras en relación al mismo mes de 2024 hay 161 957 parados menos (-6,23 %).

Afiliación a la Seguridad Social

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, Euskadi ha registrado el pasado mes de noviembre 1 036 074 personas afiliadas, 4404 más que el mes anterior (+0,43 %), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.