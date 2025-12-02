Langabezia % 1,04 jaitsi da EAEn eta % 0,87 igo Nafarroan azaro bitartean
Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak gora egin du bi erkidegoetan (%0,43 EAEn eta %0,12 Nafarroan). Estatuan 18.805 langabe gutxiago daude (-% 0,77).
EAEko langabezia tasak behera egin du azaroan: irailean baino 1.123 pertsona gutxiago izan dira (% 1,04), eta guztira 106.486 lan-eskatzaile daude.
Espainiako Gobernuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera, iazko hilabete beraren aldean 1.408 langabe gutxiago daude, % 1,30 gutxiago.
Nafarroan, berriz, 253 langabe gehiago daude ( % 0,87) aurreko hilaren aldean, baina 971 gutxiago ( % -3,22) 2024aren aldean; guztira 29.212 langabe daude.
Estatuan, 18.805 langabe gutxiago daude (-%0,77), oro har, 2.424 961 langabe Estatu osoan; 2024ko hilabete beraren aldean, berriz, 161.957 langabe gutxiago (-%6,23).
Gizarte Segurantzako afiliazioa
Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokionez, Euskadin 1.036.074 afiliatu erregistratu dira azaroan, aurreko hilean baino 4404 gehiago (+%0,43), Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.
Bestalde, Nafarroan 382 pertsona gehiago izan dira aurreko hilaren aldean, % 0,12 gehiago, eta 4.913 pertsona gehiago 2024ko hilabete beraren aldean, % 1,57 gehiago.
Zure interesekoa izan daiteke
Txerri-izurriaren agerraldiaren fokua ogitarteko kutsatu bat izan daitekeela eta, sutan da Kataluniako garraio-sektorea
Oscar Ordeig kontseilariak Afrikako txerri-izurria errepidez irits zitekeela iradoki zuen, kamioiak ibiltzen diren gune batean botatako hestebete kutsatu baten bidez, eta Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioak (CETM) haserre erantzun du. Gidarien profesionaltasuna defendatu dute, eta zuhurtzia eta zorroztasuna eskatu dute.
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrien esportazioak salbatzeko
Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintziari murrizketak ezarriko zaizkio eta Estatuko gainerako herrialdeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioak irekita mantenduko dira. Neurri horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela.
Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Guztira 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean, gehienak Nafarroan, 800.000 txerri baino gehiagorekin.
Balenciaga ontziolako langileen batzordeak kontraproposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan dira biltzekoak langileak Saudi Arabiako enpresarekin, lan-baldintzak eztabaidatzeko.
"Jarraipen zabala" izan dute EHUko "infrafinantziazioaren" aurkako lehen mobilizazioek
Unibertsitate publikoko sindikatuek mobilizazio kanpaina bat hasi dute Eusko Jaurlaritzari "beharrezko finantzaketa" bat eskatzeko eta errektoretzako taldeari "jarrera irmoa" izan dezala eskatu diote.
Topoaren Donostiako lurpeko hiru geltoki berriak 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan
Lurpeko hiru geltokietatik bitan obra zibilak amaitu dituzte (Eason eta Bentaberrin), eta Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak ontzat jo du % 40ko deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea
Urtarrilaren 1etik aurrera eta otsailaren 20ra arte, haurrek doan izaten jarraituko dute, 14 urte bete arte. Gainera, deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan.
Zumaiako alkatea kezkatuta agertu da, Balenciaga ontziolaren salerosteko baldintzak direla eta
Iñaki Ostolazak eskatu du langileen lan-baldintzak epaileak ezarritakoak izatea. 11,2 milioi euroko balioa duen salerosketa ixteko, baina, langileen batzordearen oniritzia ezinbestekoa da.
EHUko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte, "inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko
Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, elkarretaratzeak egingo dituzte 11:15ean, egunaren arabera campus batean edo bestean.