Langabezia % 1,04 jaitsi da EAEn eta % 0,87 igo Nafarroan azaro bitartean

Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak gora egin du bi erkidegoetan (%0,43 EAEn eta %0,12 Nafarroan). Estatuan 18.805 langabe gutxiago daude (-% 0,77).

Okindegi batean lanean ari diren langileen irudia. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

EAEko langabezia tasak behera egin du azaroan: irailean baino 1.123 pertsona gutxiago izan dira (% 1,04), eta guztira 106.486 lan-eskatzaile daude.

Espainiako Gobernuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera, iazko hilabete beraren aldean 1.408 langabe gutxiago daude, % 1,30 gutxiago.

Nafarroan, berriz, 253 langabe gehiago daude ( % 0,87) aurreko hilaren aldean, baina 971 gutxiago ( % -3,22) 2024aren aldean; guztira 29.212 langabe daude.

Estatuan, 18.805 langabe gutxiago daude (-%0,77), oro har, 2.424 961 langabe Estatu osoan; 2024ko hilabete beraren aldean, berriz, 161.957 langabe gutxiago (-%6,23).

Gizarte Segurantzako afiliazioa

Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokionez, Euskadin 1.036.074 afiliatu erregistratu dira azaroan, aurreko hilean baino 4404 gehiago (+%0,43), Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

Bestalde, Nafarroan 382 pertsona gehiago izan dira aurreko hilaren aldean, % 0,12 gehiago, eta 4.913 pertsona gehiago 2024ko hilabete beraren aldean, % 1,57 gehiago.

Lana Langabezia Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

