Suspendidos muchos trenes de alta velocidad por un acto de vandalismo al sur de Lyon

Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha obligado este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país en dirección de destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.



La compañía ferroviaria estatal SNCF ha indicado en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.



La razón de esos problemas ha sido "un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad" que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló. En concreto, se trata de un incendio en los cables de señalización entre Lyon y Avignon.

Según la nota informativa de la compañía, "se han movilizado equipos del operador de la red para establecer un diagnóstico preciso de los daños y organizar la reparación de las instalaciones". Indican asímismo, que algunos trenes están utilizando un itinerario alternativo en la línea clásica, con una pérdida de tiempo estimada en más de 2 horas y 30 minutos. Pero advierte que "en estos momentos, otro acto de vandalismo (robo de cables) está impidiendo que los trenes circulen por esta ruta de desvío".

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles ha pedido a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación. Les recuerda, además, que el billete es reembolsable en su totalidad y pueden aplazar su viaje a otra fecha sin coste alguno.

La compañía espera recuperar el tráfico normal se para el martes 28 de octubre por la mañana.