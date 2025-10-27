Francia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Suspendidos muchos trenes de alta velocidad por un acto de vandalismo al sur de Lyon

La compañía ferroviaria estatal SNCF ha indicado en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.
(Foto de ARCHIVO) March 7, 2025, Paris, France, France: Paris, France March 7, 2025 - Total disruption of rail traffic at the Gare du Nord following the discovery of a World War II-era bomb on the nearby tracks in Saint-Denis, (2.5 kilometers north of the station). Eurostar expects normal traffic to London and Brussels on Saturday...TRANSPORT, RAIL, TRAIN, ANNULATION, PERTURBATIONS DU TRAFIC, SNCF, GARE DU NORD, ILLUSTRATION, GENERIQUE, OBUS, CIRCULATION DES TRAINS,,Image: 973391727, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, Denmark, France and Germany Out *, Model Release: no, Credit line: Vincent Isore / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 07/3/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abiadura handiko tren asko bertan behera, bandalismo ekintza baten ondorioz Lyongo hegoaldean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence ha obligado este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país en dirección de destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.

La compañía ferroviaria estatal SNCF ha indicado en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.

La razón de esos problemas ha sido "un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad" que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló. En concreto, se trata de un incendio en los cables de señalización entre Lyon y Avignon. 

Según la nota informativa de la compañía, "se han movilizado equipos del operador de la red para establecer un diagnóstico preciso de los daños y organizar la reparación de las instalaciones". Indican asímismo, que algunos trenes están utilizando un itinerario alternativo en la línea clásica, con una pérdida de tiempo estimada en más de 2 horas y 30 minutos. Pero advierte que "en estos momentos, otro acto de vandalismo (robo de cables) está impidiendo que los trenes circulen por esta ruta de desvío".

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles ha pedido a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación. Les recuerda, además, que el billete es reembolsable en su totalidad y pueden aplazar su viaje a otra fecha sin coste alguno. 

La compañía espera recuperar el tráfico normal se para el martes 28 de octubre por la mañana.

Francia Transporte público

Más noticias sobre

Cargar más
Publicidad
X