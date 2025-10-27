Frantzia
Abiadura handiko tren zerbitzua hankaz gora Frantzian, Lyon hegoaldean izandako bandalismo ekintza baten ondorioz

SNCF Estatuko tren-konpainiak goizean goizetik bere webgunean adierazi duenez, tren-zirkulazioaren egoera "oso nahasia" dago eta "tren asko bertan behera uztea" aurreikusi behar da, zifrarik eman ez duen arren.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lyon eta Valence artean izandako bandalismo ekintza baten ondorioz, eten egin behar izan dute astelehen honetan tren-korridore horretako trenen zirkularioza, Frantzian trafiko handienetakoa duena, eta herrialdearen iparraldea Marseila, Montpellier edo Bartzelonarekin lortzen dituzten trenek erabiltzen dutena. 

SNCF konpainiak goizean goizetik jarri du oharra bere webgunean, trenen zirkulazioaren egoera oso nahasia zela abisatzen, eta tren asko bertan behera geldituko zirela oharatarazten. 

Azaldu duenez, arazoen iturburua "abiadura handiko linean egin duten bandalismo ekiintza" bat izan da, Lyon eta Valence artean trafikoa etenarazi duena. Zehazki, Lyon eta Avignon arteko seinaleen kable-sarean sutea izan da abiapuntua. Adierazi dutenez, tren batzuk linea zaharra erabiltzen ari dira bidaiak 2 ordu eta erdian ere luzatuz, baina, jakinarazi dutenez "linea horretan ere badira arazoak, kableak lapurtu baitituzte han, trenak zirkulatu ezinda utziz". 

Rodanoko korridore horretatik doazen lineak erabiltzen dituzten bezeroei euren bidaiak atzeratzeko eskatu dio SNCFk, eta geltokira joaterako hartu asmo zuten trenak aterako diren ala ez ziurtatzea. Gogorarazi dietenez, bertan behera gelditutako trenen txartelen dirua osorik itzuliko zaie eta beste data baterako txartel-aldaketa doakoa izango da. 

Astearte goizerako normaltasuna berrreskuratzea espero du konpainiak. 

Frantzia Garraio publikoa

