Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako hauteskunde legegileak
Javier Milei Argentinako presidenteak bere alderdiaren garaipena ospatu du, La Libertad Avanza (LLA), eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.
Javier Milei Argentinako presidentearen La Libertad Avanza (LLA) alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, botoen % 39 eskuratuta, eta Fuerza Patria peronistak eta bere aliatuek % 29,4 eskuratu dute, datu ofizialen arabera.
Botoen % 95,6 zenbatuta, LLAk irabazi du Argentinako probintzia eta lurralde garrantzitsuenetan, hala nola Buenos Airesen, Cordoban, Santa Fen eta Mendozan, eta ezusteko garaipena lortu du Buenos Airesen, joan den iraileko hauteskunde probintzialetan peronismoak zapalduta.
Zenbaki horiekin, ofizialismoak Gobernua Behe Ganberaren herenaren helburua lortzera bidean da, erreforma-proiektuak aurrera ateratzeko eta oposizioak presidentearen dekretuak blokeatzeko egindako saiakerei aurre egiteko.
Senatuan, La Libertad Avanza gailendu zen Goi Ganberan eserlekuak berritzen zituzten zortzi barrutietatik seitan. Hala ere, doitze planari lotutako bere legeak defendatzeko eta oposizioak bultzatutako erreformei betoa jartzeko beharrezko herena gabe jarraituko du.
Hirugarren tokian Provincias Unidas alderdia dago, gobernadoreen aliantza bat, botoen 5,8rekin.
"Gaurkoa egun historikoa izan da Argentinarentzat", adierazi du Mileik Buenos Aireseko LLAren bunkerretik. Bertan, bere taldearekin batera, hauteskundeak irabazi izana ospatu du.
Donald Trump AEBko presidenteak zoriondu egin du Javier Milei, Argentinako hauteskunde legegileetan bere alderdiak lortutako "garaipen ikaragarriagatik".
"Zorionak Javier Milei presidenteari Argentinan lortutako garaipen ikaragarriagatik! Lan bikaina egiten ari da! Argentinako herriak berarengan dugun konfiantza justifikatu du", argitaratu du Trumpek Truth Social sarean, Japoniara bidean dagoen bitartean.
Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskunde hauek. Han 21:00etan direnean (asteleheneko 00:00etan Euskal Herrian) hasiko dira ezagutzen boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan
Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.
