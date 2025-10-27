HAUTESKUNDEAK
Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako hauteskunde legegileak

Javier Milei Argentinako presidenteak bere alderdiaren garaipena ospatu du, La Libertad Avanza (LLA), eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.

Agencias | EITB

Javier Milei Argentinako presidentearen La Libertad Avanza (LLA) alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, botoen % 39 eskuratuta, eta Fuerza Patria peronistak eta bere aliatuek % 29,4 eskuratu dute, datu ofizialen arabera.

Botoen % 95,6 zenbatuta, LLAk irabazi du Argentinako probintzia eta lurralde garrantzitsuenetan, hala nola Buenos Airesen, Cordoban, Santa Fen eta Mendozan, eta ezusteko garaipena lortu du Buenos Airesen, joan den iraileko hauteskunde probintzialetan peronismoak zapalduta.

Zenbaki horiekin, ofizialismoak Gobernua Behe Ganberaren herenaren helburua lortzera bidean da, erreforma-proiektuak aurrera ateratzeko eta oposizioak presidentearen dekretuak blokeatzeko egindako saiakerei aurre egiteko.

Senatuan, La Libertad Avanza gailendu zen Goi Ganberan eserlekuak berritzen zituzten zortzi barrutietatik seitan. Hala ere, doitze planari lotutako bere legeak defendatzeko eta oposizioak bultzatutako erreformei betoa jartzeko beharrezko herena gabe jarraituko du.

Hirugarren tokian Provincias Unidas alderdia dago, gobernadoreen aliantza bat, botoen 5,8rekin.

Javier Milei Argentinako presidenteak pozik hartu du bere alderdiak legegintzarako hauteskundeetan lortutako garaipena, eta uste du Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela eta "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela orain.

"Gaurkoa egun historikoa izan da Argentinarentzat", adierazi du Mileik Buenos Aireseko LLAren bunkerretik. Bertan, bere taldearekin batera, hauteskundeak irabazi izana ospatu du.

Donald Trump AEBko presidenteak zoriondu egin du Javier Milei, Argentinako hauteskunde legegileetan bere alderdiak lortutako "garaipen ikaragarriagatik".

"Zorionak Javier Milei presidenteari Argentinan lortutako garaipen ikaragarriagatik! Lan bikaina egiten ari da! Argentinako herriak berarengan dugun konfiantza justifikatu du", argitaratu du Trumpek Truth Social sarean, Japoniara bidean dagoen bitartean.

 

