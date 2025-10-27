El partido de Milei arrasa en las elecciones legislativas de Argentina

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, ha ganado las elecciones legislativas con el 39 % de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados han obtenido el 29,4 %, según datos oficiales.

Con el 95,6 % de los votos escrutados, LLA ha ganado en las provincias y territorios más importantes de Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y ha obtenido una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre pasado.

Con estos números, el oficialismo se encamina a alcanzar el objetivo de un tercio de la Cámara Baja trazado por el propio Gobierno con el fin de sacar adelante sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

En el Senado, La Libertad Avanza triunfó en seis de los ocho distritos que renovaban escaños en la Cámara Alta. Sin embargo, seguirá sin tener el tercio necesario para poder defender sus leyes vinculadas al plan de ajuste y vetar reformas impulsadas por la oposición.

En el tercer lugar se ubicó Provincias Unidas, una alianza de gobernadores, con el 5,8 de los votos.

El presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y ha considerado que el Gobierno ha pasado "el punto bisagra" y comenzará ahora "la construcción de la Argentina grande".

"Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina", ha señalado Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde ha celebrado, junto a su equipo, haber ganado las elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a su par argentino, Javier Milei, por la "aplastante victoria" de su partido en las elecciones legislativas de Argentina.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.