Hildako beste bahitu baten gorpua Israelen esku utziko duela gaur iragarri du Hamasek
Talde palestinarrak baliabide faltari egotzi dio bahituen 13 gorpuak berreskuratzeko atzerapena.
Hamas erakunde islamistak ohar baten bidez jakinarazi duenez, astelehenean, 21:00etan (20:00ak Euskal Herrian), beste bahitu baten gorpua entregatuko dio Israeli, su-eten akordioaren baitan.
Ondoren, Israelek baieztatu beharko du gorpuzkiak oraindik Gazan dauden hildako 13 bahituetako batekin bat datozen.
Palestinako fakzioek igandean zabaldu zituzten bilaketak "lerro horitik" haratago, hau da, Israelgo Armadaren kontrolpean jarraitzen duen eremura, zeinak kokagunearen % 53 kontrolatzen jarraitzen duen.
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordea indusketetan egon zen, eta Egiptok horretarako pala kargatzaileak, hondeamakinak eta ibilgailuak ere bidali zituen.
Jalil Al Haya Hamaseko ordezkaritza negoziatzailearen buruak astelehen honetan bere kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean berretsi duenez, "borondate irmoa eta nahikoa dugu gerra Gazara itzultzea eragozteko", eta ez diote Israeli "inolako aitzakiarik" eman nahi bonbardaketei berriro ekiteko.
Hala ere, bahituen gorpuak bilatzeko "arazoei" aurre egiten jarraitzen dutela azpimarratu du, hondakinen tonengatik eta Israelek bi urte baino gehiago bonbardatu ondoren Gazan dagoen suntsipen handiagatik.
"Presoen gorpuak bilatzeko arazoak daude; izan ere, okupazio sionistak Gazako Zerrendaren izaera aldatu du sarraski-gerran", deitoratu du.
Halaber, adierazi du gorpu horiek lurperatzeaz arduratzen ziren taldeko arduradunak Israelen erasoetan hil zirela edo "ez dakitela non lurperatu zituzten".
Nazioarteko albiste gehiago
Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?
Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.
Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak
Javier Milei Argentinako presidenteak ospatu du La Libertad Avanza bere alderdiak garaitu egin duela, eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.
Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskunde hauek. Han 21:00etan direnean (asteleheneko 00:00etan Euskal Herrian) hasiko dira ezagutzen boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
30 urteko bi gizon dira atxilotuak eta horietako bat bitxi-denda batean lapurtzeagatik fitxatuta zegoen. Horietako bat larunbat gauean atxilotu zuten Charles de Gaulleko aireportuan, Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean, eta bestea Saint-Denis auzoan. Frantziako Poliziak uste du lau lagunek egin zutela lapurreta; beraz, beste bi faltako lirateke.
Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.
Hainbat merkataritza-akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Besteak beste, Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa sinatu du AEBko presidenteak. Bihar Japoniara joango da, eta ostegunean Txinako presidentearekin bilduko da. Egunak daramatzate herrialde horietako ordezkaritzek bilerak prestatzen.
Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.
Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan
Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.