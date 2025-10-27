Gaza
Hildako beste bahitu baten gorpua Israelen esku utziko duela gaur iragarri du Hamasek

Talde palestinarrak baliabide faltari egotzi dio bahituen 13 gorpuak berreskuratzeko atzerapena.

(Foto de ARCHIVO) GAZA, Oct. 13, 2025 -- International Committee of the Red Cross vehicles are on their way to receive the Israeli hostages from Hamas in Gaza, south of Deir al-Balah in the central Gaza Strip, Oct. 13, 2025. The Israeli military announced on Monday that all remaining living hostages held by Hamas in Gaza are now in Israel, as the country began releasing Palestinian prisoners. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 13/10/2025
Gurutze Gorriaren artxiboko irudia, bahitu baten gorpua jaso ondoren. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamas erakunde islamistak ohar baten bidez jakinarazi duenez, astelehenean, 21:00etan (20:00ak Euskal Herrian), beste bahitu baten gorpua entregatuko dio Israeli, su-eten akordioaren baitan.

Ondoren, Israelek baieztatu beharko du gorpuzkiak oraindik Gazan dauden hildako 13 bahituetako batekin bat datozen.

Palestinako fakzioek igandean zabaldu zituzten bilaketak "lerro horitik" haratago, hau da, Israelgo Armadaren kontrolpean jarraitzen duen eremura, zeinak kokagunearen % 53 kontrolatzen jarraitzen duen.

Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordea indusketetan egon zen, eta Egiptok horretarako pala kargatzaileak, hondeamakinak eta ibilgailuak ere bidali zituen.

Jalil Al Haya Hamaseko ordezkaritza negoziatzailearen buruak astelehen honetan bere kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean berretsi duenez, "borondate irmoa eta nahikoa dugu gerra Gazara itzultzea eragozteko", eta ez diote Israeli "inolako aitzakiarik" eman nahi bonbardaketei berriro ekiteko.

Hala ere, bahituen gorpuak bilatzeko "arazoei" aurre egiten jarraitzen dutela azpimarratu du, hondakinen tonengatik eta Israelek bi urte baino gehiago bonbardatu ondoren Gazan dagoen suntsipen handiagatik.

"Presoen gorpuak bilatzeko arazoak daude; izan ere, okupazio sionistak Gazako Zerrendaren izaera aldatu du sarraski-gerran", deitoratu du.

Halaber, adierazi du gorpu horiek lurperatzeaz arduratzen ziren taldeko arduradunak Israelen erasoetan hil zirela edo "ez dakitela non lurperatu zituzten".

