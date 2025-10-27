Gaza
Hamás anuncia que entregará esta noche a Israel el cuerpo de otro rehén fallecido

El grupo palestino achaca a la falta de equipos el retraso en recuperar los 13 cuerpos de los rehenes.
(Foto de ARCHIVO) GAZA, Oct. 13, 2025 -- International Committee of the Red Cross vehicles are on their way to receive the Israeli hostages from Hamas in Gaza, south of Deir al-Balah in the central Gaza Strip, Oct. 13, 2025. The Israeli military announced on Monday that all remaining living hostages held by Hamas in Gaza are now in Israel, as the country began releasing Palestinian prisoners. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 13/10/2025
Imagen de archivo de la Cruz Roja tras recibir el cadáver de un rehén. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

Última actualización

La organización islamista Hamás ha anunciado en un comunicado que entregará a Israel a las 21:00 horas (20:00 en Euskal Herria) de este lunes el cuerpo de otro rehén fallecido, como parte del acuerdo de alto el fuego.

Israel tendrá que confirmar posteriormente si estos restos corresponden con alguno de los 13 rehenes fallecidos que todavía permanecen en Gaza.

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres.

Las facciones palestinas expandieron el domingo sus búsquedas a áreas más allá de la "línea amarilla", es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue controlando el 53 % del enclave.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, ha reiterado este lunes en un comunicado divulgado en sus canales oficiales que tienen "la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza" y que no quieren dar "ningún pretexto" a Israel para que retome los bombardeos.

Sin embargo, subraya que siguen enfrentando "problemas en la búsqueda" de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.

"Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o "ya no saben dónde fueron enterrados".

