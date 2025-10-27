Hamás anuncia que entregará esta noche a Israel el cuerpo de otro rehén fallecido
La organización islamista Hamás ha anunciado en un comunicado que entregará a Israel a las 21:00 horas (20:00 en Euskal Herria) de este lunes el cuerpo de otro rehén fallecido, como parte del acuerdo de alto el fuego.
Israel tendrá que confirmar posteriormente si estos restos corresponden con alguno de los 13 rehenes fallecidos que todavía permanecen en Gaza.
Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres.
Las facciones palestinas expandieron el domingo sus búsquedas a áreas más allá de la "línea amarilla", es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue controlando el 53 % del enclave.
El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.
El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, ha reiterado este lunes en un comunicado divulgado en sus canales oficiales que tienen "la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza" y que no quieren dar "ningún pretexto" a Israel para que retome los bombardeos.
Sin embargo, subraya que siguen enfrentando "problemas en la búsqueda" de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.
"Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio", ha lamentado.
Asimismo, ha señalado que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o "ya no saben dónde fueron enterrados".
