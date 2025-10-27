HAUTESKUNDEAK
Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?

Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Libertad Avanza (LLA) Javier Mileiren alderdiak irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak. Horrela, doitze-ekonomikoko politikak aurrera atera ahal izateko behar zuten babesa eskuratu dute, duela hilabete eskas Buenos Aires probintziako hauteskundeetan garaipena lortu ostean.

Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.

1. Mileik Legebiltzarraren herena lortu du: 

Mileik hauteskunde-kanpainan esan zuen Diputatuen Ganberan eserlekuen herena lortzea zela bere helburua, erreforma-proiektuei eutsi ahal izateko eta oposizioak presidentearen dekretuak blokeatzeko egindako saiakerei aurre egiteko.

LLAk helburu hori gainditu du: Ganberaren herena lortzeaz gain, Senatuan ere lortzea oso gertu du, Mauricio Macri presidente ohiaren eskuineko alderdia den PRO alderdiarekin (2015-2019) ezarri duen aliantza estrategikoa kalkulatzen bada.

2. Motozerrarako tarte handiagoa: 

Kongresuaren konfigurazio berri honekin, Mileik egiturazko erreforma gehiago onartu nahi ditu Argentinako ekonomian: bere alderdiko kideen adierazpenen arabera, presidenteak zerga-erregimen berri bat eta lan-legeetan funtsezko aldaketak egin nahi ditu.

Ekonomista ultraeskuindarra zergak jaisteko promesarekin iritsi zen Gobernura, baina orain arte ez du lortu, hainbat ekoizpen- eta enpresa-sektore nazionalek eta atzerriko inbertsio-taldek eskatu egin dioten arren.

Gainera, Mileik kontratazio-formatuak aldatu, Gizarte Segurantzari egindako ekarpenak malgutu eta sindikatuen ordezkaritza murriztu nahi du.

3. Demokraziako parte-hartze baxuena: 

Botoa emateko gaitutako hautesleen % 68 baino ez dira aurkeztu igande honetan, eta horrek esan nahi du Argentinan demokrazia itzuli zenetik, 1983an, zazpi urte lehenago hasitako azken diktadura amaitu zenetik, hauteskunde legegileetan izan den parte-hartzerik baxuena izan dela.

2025ean, probintzia askotako parlamentuak berritzeko bozketak izan dira, eta, oro har, parte-hartze txikia izan da; izan ere, Buenos Airesko hauteskundeetan % 53,3 baino ez ziren joan bozkatzera.

4. Peronismoaren porrota: 

Peronismoak, Fuerza Patria koalizioak eta aliatuek porrot handia jasan dute ia hauteskunde-barruti guztietan, eta dagoeneko hogei urte baino gehiago dira legegintzarako hauteskunde nazionaletan garaipenik lortu gabe.

Peronismoak Buenos Aires probintzian ere galdu du, gotorleku nagusian, eta Axel Kicillof popularrak gobernatu du. Kicillof izan zen joan den irailaren 7an probintzietako legedietan Fuerza Patria alderdia irabazteko kanpainaren buru.

5. Baietz, Mileiren kudeaketari eta AEBrekin duen harremanari: 

Argentinako herritarrek, emaitza horrekin, Mileiren Gobernuaren kudeaketa babestu dute, datorren abenduan bi urte beteko baititu boterean.

Aldi horretan, Mileiren lorpen handiena inflazioa murriztea izan da, doikuntza-plan zorrotz baten bidez. Hala ere, plan horrek langabezia, lan-merkatuko prekarietatea, kanpo-zorra eta finantza-merkatuetako zurrunbiloak eragin ditu.

Presidenteak eta gertuko kolaboratzaileek —tartean, Karina arrebak— ustelkeria-salaketak eta eskandalu ugari izan dituzte.

Halaber, hautesleek oniritzia eman diote Milei Donald Trumpen administraziora hurbiltzeari, NDFk herrialdeari emandako maileguei eta Argentinako pisuari eusteko AEBko Altxorraren finantza-laguntzei.

