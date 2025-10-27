Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?
Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.
La Libertad Avanza (LLA) Javier Mileiren alderdiak irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak. Horrela, doitze-ekonomikoko politikak aurrera atera ahal izateko behar zuten babesa eskuratu dute, duela hilabete eskas Buenos Aires probintziako hauteskundeetan garaipena lortu ostean.
1. Mileik Legebiltzarraren herena lortu du:
Mileik hauteskunde-kanpainan esan zuen Diputatuen Ganberan eserlekuen herena lortzea zela bere helburua, erreforma-proiektuei eutsi ahal izateko eta oposizioak presidentearen dekretuak blokeatzeko egindako saiakerei aurre egiteko.
LLAk helburu hori gainditu du: Ganberaren herena lortzeaz gain, Senatuan ere lortzea oso gertu du, Mauricio Macri presidente ohiaren eskuineko alderdia den PRO alderdiarekin (2015-2019) ezarri duen aliantza estrategikoa kalkulatzen bada.
2. Motozerrarako tarte handiagoa:
Kongresuaren konfigurazio berri honekin, Mileik egiturazko erreforma gehiago onartu nahi ditu Argentinako ekonomian: bere alderdiko kideen adierazpenen arabera, presidenteak zerga-erregimen berri bat eta lan-legeetan funtsezko aldaketak egin nahi ditu.
Ekonomista ultraeskuindarra zergak jaisteko promesarekin iritsi zen Gobernura, baina orain arte ez du lortu, hainbat ekoizpen- eta enpresa-sektore nazionalek eta atzerriko inbertsio-taldek eskatu egin dioten arren.
Gainera, Mileik kontratazio-formatuak aldatu, Gizarte Segurantzari egindako ekarpenak malgutu eta sindikatuen ordezkaritza murriztu nahi du.
3. Demokraziako parte-hartze baxuena:
Botoa emateko gaitutako hautesleen % 68 baino ez dira aurkeztu igande honetan, eta horrek esan nahi du Argentinan demokrazia itzuli zenetik, 1983an, zazpi urte lehenago hasitako azken diktadura amaitu zenetik, hauteskunde legegileetan izan den parte-hartzerik baxuena izan dela.
2025ean, probintzia askotako parlamentuak berritzeko bozketak izan dira, eta, oro har, parte-hartze txikia izan da; izan ere, Buenos Airesko hauteskundeetan % 53,3 baino ez ziren joan bozkatzera.
4. Peronismoaren porrota:
Peronismoak, Fuerza Patria koalizioak eta aliatuek porrot handia jasan dute ia hauteskunde-barruti guztietan, eta dagoeneko hogei urte baino gehiago dira legegintzarako hauteskunde nazionaletan garaipenik lortu gabe.
Peronismoak Buenos Aires probintzian ere galdu du, gotorleku nagusian, eta Axel Kicillof popularrak gobernatu du. Kicillof izan zen joan den irailaren 7an probintzietako legedietan Fuerza Patria alderdia irabazteko kanpainaren buru.
5. Baietz, Mileiren kudeaketari eta AEBrekin duen harremanari:
Argentinako herritarrek, emaitza horrekin, Mileiren Gobernuaren kudeaketa babestu dute, datorren abenduan bi urte beteko baititu boterean.
Aldi horretan, Mileiren lorpen handiena inflazioa murriztea izan da, doikuntza-plan zorrotz baten bidez. Hala ere, plan horrek langabezia, lan-merkatuko prekarietatea, kanpo-zorra eta finantza-merkatuetako zurrunbiloak eragin ditu.
Presidenteak eta gertuko kolaboratzaileek —tartean, Karina arrebak— ustelkeria-salaketak eta eskandalu ugari izan dituzte.
Halaber, hautesleek oniritzia eman diote Milei Donald Trumpen administraziora hurbiltzeari, NDFk herrialdeari emandako maileguei eta Argentinako pisuari eusteko AEBko Altxorraren finantza-laguntzei.
Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak
Javier Milei Argentinako presidenteak ospatu du La Libertad Avanza bere alderdiak garaitu egin duela, eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.
Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskunde hauek. Han 21:00etan direnean (asteleheneko 00:00etan Euskal Herrian) hasiko dira ezagutzen boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
30 urteko bi gizon dira atxilotuak eta horietako bat bitxi-denda batean lapurtzeagatik fitxatuta zegoen. Horietako bat larunbat gauean atxilotu zuten Charles de Gaulleko aireportuan, Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean, eta bestea Saint-Denis auzoan. Frantziako Poliziak uste du lau lagunek egin zutela lapurreta; beraz, beste bi faltako lirateke.
Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.
Hainbat merkataritza-akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Besteak beste, Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa sinatu du AEBko presidenteak. Bihar Japoniara joango da, eta ostegunean Txinako presidentearekin bilduko da. Egunak daramatzate herrialde horietako ordezkaritzek bilerak prestatzen.
Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.
Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan
Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.
Falta diren bahituen gorpuak itzultzeko eskatu dio Trumpek Hamasi
48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Gazako Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.