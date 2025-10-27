¿Cuáles son las claves del triunfo de Milei en Argentina?
La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, ha ganado las elecciones legislativas de Argentina y ha logrado los resultados que buscaba para poder sacar adelante sus políticas de ajuste económico, dando un golpe al peronismo que le había derrotado hace apenas un mes en los comicios de la provincia de Buenos Aires.
Estas son las claves para entender los resultados de las votaciones celebradas en Argentina, donde se ha renovado la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y en las que LLA ha obtenido alrededor de un 40 % de los votos totales.
1. Milei logra un tercio del Parlamento:
Milei había planteado durante la campaña electoral que su objetivo era alcanzar un tercio de los escaños en la Cámara de Diputados para poder sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.
Con los resultados definidos, LLA ha superado este objetivo: no solo ha logrado el tercio de la Cámara, sino que ha quedado muy cerca de también conseguirlo en el Senado, si se calcula la estratégica alianza que estableció con el PRO, partido de derecha del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
2. Más margen para la 'motosierra':
Con esta nueva configuración en el Congreso, Milei buscará aprobar más reformas estructurales en la economía argentina: según sus propias declaraciones y las de miembros de su partido, el presidente aspira a lograr un nuevo régimen impositivo y un cambio sustancial en las leyes laborales.
El economista ultraderechista llegó al Gobierno con la promesa de bajar los impuestos, algo que hasta el momento no logró, y es reclamado por diversos sectores productivos y empresariales nacionales, así como grupos de inversión extranjera.
Además, Milei apunta a modificar los formatos de contratación, flexibilizar los aportes a la seguridad social y restringir la representación de los sindicatos.
3. La más baja participación de la democracia:
Solo el 68 % de los electores habilitados para votar ha concurrido a las urnas este domingo, lo que significa la participación más baja en un comicio legislativo nacional desde el regreso de la democracia en Argentina, en 1983, cuando concluyó la última dictadura iniciada siete años atrás.
El año 2025 ha estado cargado de votaciones para renovar los parlamentos de muchas provincias, donde se ha visto en general una baja participación, al extremo de que en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires sólo acudió a las unas el 53,3 %.
4. La derrota del peronismo:
El peronismo, representado por la coalición Fuerza Patria y sus aliados en las provincias, ha sufrido una importante derrota en casi todos los distritos electorales y ya suma más de veinte años sin victorias en legislativas nacionales de medio término.
El peronismo ha perdido incluso en la provincia de Buenos Aires, su principal bastión y gobernada por el popular Axel Kicillof, quien ha liderado la campaña para la victoria de Fuerza Patria en las legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre.
5. Sí a la gestión de Milei y a EE.UU:
La ciudadanía argentina, con estos resultados, ha apoyado en buena medida la gestión del Gobierno de Milei, quien cumple el próximo diciembre dos años en el poder.
El mayor logro de Milei en este periodo ha sido reducir la inflación mediante un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha generado desempleo, precariedad en el mercado laboral, deuda externa y turbulencias en los mercados financieros.
Poco ha pesado en el voto los escándalos y denuncias de corrupción en los que se ha visto envuelto el presidente junto a cercanos colaboradores, entre ellos su hermana Karina.
Los electores han dado, también en una amplia medida, su visto bueno al acercamiento de Milei a la administración de Donald Trump, los préstamos concedidos al país por el FMI y las ayudas financieras del Tesoro de EE.UU. para sostener el peso argentino.
Más noticias sobre noticias internacionales
Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas avanzan para intentar hacerse con el control del bastión ucraniano de Hulyaipole.
El partido de Milei arrasa en las elecciones legislativas de Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA) y ha considerado que el Gobierno ha pasado "el punto bisagra" y comenzará ahora "la construcción de la Argentina grande".
La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia
Argentina ha celebrado este domingo unas elecciones legislativas que servirán como test para el Gobierno de Milei. Los primeros resultados oficiales del escrutinio comenzarán a conocerse a partir de las 21:00 hora local (00:00 del lunes en Euskal Herria).
Detenidos dos sospechosos del robo del museo del Louvre
Los detenidos son dos hombres de 30 años, uno de ellos fichado por robar en una joyería. Uno de ellos fue arrestado el sábado por la noche en el aeropuerto de Charles de Gaulle cuando iba a tomar un avión destino Argelia y el otro en el barrio de Saint-Denis. La Policía francesa cree que el robo fue perpetrado por cuatro personas, por lo que faltarían otros dos.
El PKK se retira de Turquía al norte de Irak como parte del proceso de paz
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán insta al Gobierno turco a promulgar "sin demora" las leyes necesarias para garantizar la reintegración de sus miembros en la sociedad turca y les permita participar en los procesos políticos y democráticos del país. El presidente turco Erdogan se reúne el martes con una delegación del partido izquierdista prokurdo DEM.
Trump inicia su gira asiática firmando varios acuerdos comerciales y anunciando un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya
Entre los acuerdos comerciales destaca el pacto con Malasia para ampliar el acceso a las tierras raras del país. El jueves, Trump se encontrará con su homologo chino Xi Jinping, una reunión que ambas delegaciones están preparando desde hace días.
Israel autoriza a Hamás y a Cruz Roja a atravesar la "línea amarilla" para buscar rehenes israelíes fallecidos
La iniciativa es una concesión de Israel para acelerar el retorno de los 11 israelíes que estaban en manos de las milicias y murieron en medio de los ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.
Así han logrado detener a los dos sospechosos del robo de joyas del Louvre
Durante el proceso se han recogido cerca de 150 muestras, lo que ha permitido estrechar el cerco sobre los presuntos implicados. En el montacargas de mudanzas utilizado en el robo han encontrado un casco para montar en moto.
Abiertos los colegios electorales en Argentina para unas elecciones legislativas cruciales
La ciudadanía argentina renueva este domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término con gran trascendencia por la gestión de Javier Milei.