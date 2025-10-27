GUERRA EN UCRANIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en Zaporiyia y Dnipropetrovsk

Las fuerzas rusas avanzan para intentar hacerse con el control del bastión ucraniano de Hulyaipole.

DONETSK (Ukraine), 22/09/2025.- A handout picture made available by the press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces shows brigade servicemen patroling along at the frontline near Kostiantynivka, Donetsk region, Ukraine, 21 September 2025 (made available 22 September 2025), amid the ongoing Russian invasion. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Fuerzas ucranianas en Donetsk. Foto de archivo: Agencias
author image

EITB

Última actualización

Las fuerzas rusas han afirmado haber tomado tres localidades ucranianas en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, como parte de los esfuerzos para capturar el importante bastión ucraniano de Huliaipole (región de Zaporiyia), según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) penetraron en las defensas enemigas y liberaron las localidades de Novonikoláivka y Privolne de la región de Zaporiyia, así como Yegorivka, de la región de Dnipropetrovsk", ha indicado el mando ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Las fuerzas rusas avanzan en este sector con el fin de atacar por la retaguardia las líneas de defensa ucranianas en la anexionada región de Zaporiyia y presionar Huliaipole desde el sur y el este.

Estos esfuerzos se suman a los avances en las ciudades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk), que las fuerzas rusas lograron cercar este fin de semana con el objetivo de hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Rusia Europa Vladímir Putin Volodimir Zelenski Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más
Publicidad
X