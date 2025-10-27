Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas avanzan para intentar hacerse con el control del bastión ucraniano de Hulyaipole.
Las fuerzas rusas han afirmado haber tomado tres localidades ucranianas en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, como parte de los esfuerzos para capturar el importante bastión ucraniano de Huliaipole (región de Zaporiyia), según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa ruso.
"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) penetraron en las defensas enemigas y liberaron las localidades de Novonikoláivka y Privolne de la región de Zaporiyia, así como Yegorivka, de la región de Dnipropetrovsk", ha indicado el mando ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
Las fuerzas rusas avanzan en este sector con el fin de atacar por la retaguardia las líneas de defensa ucranianas en la anexionada región de Zaporiyia y presionar Huliaipole desde el sur y el este.
Estos esfuerzos se suman a los avances en las ciudades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk), que las fuerzas rusas lograron cercar este fin de semana con el objetivo de hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.
