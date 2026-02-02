El primer ministro de Groenlandia alerta de que EE. UU. sigue aspirando a controlar la isla
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha advertido este lunes que, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha descartado el uso de la fuerza militar, Washington mantiene como objetivo estratégico hacerse con el control de la isla ártica.
En un discurso ante el Parlamento groenlandés, celebrado en Nuuk, Nielsen ha afirmado que la Estados Unidos sigue buscando “vías para adquirir la propiedad de Groenlandia y tener su control”.
A comienzos de año, Trump intensificó sus declaraciones a favor del control estadounidense de la isla, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con la supuesta presencia de Rusia y China en el Ártico. Esto provocó inquietud entre varios aliados europeos de la OTAN, que salieron en defensa de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y alertaron del riesgo de fractura dentro de la alianza.
Desde entonces, el presidente estadounidense ha suavizado su discurso y ha dado marcha atrás en sus amenazas de usar la fuerza. Asimismo, ha asegurado haber logrado un “acceso total” de EE. UU. a Groenlandia en el marco de un acuerdo con la OTAN, cuyos detalles no se han hecho públicos.
Nielsen también ha puesto el foco en el impacto social de esta situación. La semana pasada, el Ejecutivo autonómico anunció el inicio de una encuesta sobre la salud mental de la población en un contexto de “presión extraordinaria”. “Algunos de nuestros compatriotas sufren graves problemas de sueño, los niños sienten la preocupación y la ansiedad de los adultos y todos vivimos con una incertidumbre constante sobre lo que puede ocurrir mañana. Esto es completamente inaceptable”, ha denunciado.
Te puede interesar
Centenares de muertos por un deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo
El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), en el que continúan las labores de rescate. La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.
Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por decir que estuvo en la isla de Epstein
Trevor Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", en referencia a Groenlandia.
El niño de cinco años Liam Conejo y su padre están libres y de vuelta en Minnesota
El juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó el sábado la liberación provisional de Liam y Adrián Conejo, internados en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resuelve el procedimiento de inmigración abierto. La detención de Conejo Arias y su hijo en Minnesota durante una intervención del ICE provocó una oleada de indignación en todo el país.
La princesa noruega Mette-Marit, Elon Musk y José María Aznar: los últimos nombres aparecidos en los archivos del financiero pederasta Epstein
EE. UU. ha publicado más de tres millones de páginas de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde aparecen nuevos nombres de políticos y de monarquías europeas, entre otros, lo que da una idea de la gran red vinculada a personajes ricos y poderosos que había tejido el magnate financiero.
Reabre el paso fronterizo de Ráfah, tras casi dos años cerrado
Fuentes de seguridad egipcias han informado de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino. Sin embargo, solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.
Trump reitera su amenaza de atacar Irán tras la advertencia de Jamenei sobre un conflicto regional
El mandatario estadounidense ha afirmado que espera alcanzar un pacto en materia nuclear con Teherán pero añadiendo que "si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si (Jamenei) tenía razón o no".
Costa Rica consolida su giro a la derecha con Laura Fernández como próxima presidenta
Ganadora por amplia mayoría en la primera ronda, ha prometido “profundos e irreversibles” cambios, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá "cosas indebidas".
El niño Liam Conejo y su padre han sido liberados y están ya de regreso a Mineápolis
La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas) ocurre tras una orden emitida el sábado por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes del martes.
Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania
La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.