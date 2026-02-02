Ártico
El primer ministro de Groenlandia alerta de que EE. UU. sigue aspirando a controlar la isla

Pese a que el presidente estadounidense ha suavizado su discurso y ha dado marcha atrás en sus amenazas de usar la fuerza, Groenlandia considera que la presión continúa.
Nuuk Groenlandia Europa Press
Imagen de archivo de Nuuk, en Groenlandia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Oraindik ere AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha advertido este lunes que, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha descartado el uso de la fuerza militar, Washington mantiene como objetivo estratégico hacerse con el control de la isla ártica.

En un discurso ante el Parlamento groenlandés, celebrado en Nuuk, Nielsen ha afirmado que la Estados Unidos sigue buscando “vías para adquirir la propiedad de Groenlandia y tener su control”.

A comienzos de año, Trump intensificó sus declaraciones a favor del control estadounidense de la isla, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con la supuesta presencia de Rusia y China en el Ártico. Esto provocó inquietud entre varios aliados europeos de la OTAN, que salieron en defensa de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y alertaron del riesgo de fractura dentro de la alianza.

Desde entonces, el presidente estadounidense ha suavizado su discurso y ha dado marcha atrás en sus amenazas de usar la fuerza. Asimismo, ha asegurado haber logrado un “acceso total” de EE. UU. a Groenlandia en el marco de un acuerdo con la OTAN, cuyos detalles no se han hecho públicos.

Nielsen también ha puesto el foco en el impacto social de esta situación. La semana pasada, el Ejecutivo autonómico anunció el inicio de una encuesta sobre la salud mental de la población en un contexto de “presión extraordinaria”. “Algunos de nuestros compatriotas sufren graves problemas de sueño, los niños sienten la preocupación y la ansiedad de los adultos y todos vivimos con una incertidumbre constante sobre lo que puede ocurrir mañana. Esto es completamente inaceptable”, ha denunciado.

