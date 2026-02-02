Artikoa
AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua izaten jarraitzen duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak

AEBko presidenteak diskurtsoa leundu eta indarra erabiltzeko mehatxuetan atzera egin duen arren, Groenlandiak uste du presioak bere horretan jarraitzen duela.

Nuuk Groenlandia Europa Press
Nuukeko artxiboko irudia, Groenlandian. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jens-Frederik Nielsen Groenlandiako lehen ministroak astelehen honetan ohartarazi duenez, Donald Trump AEBko presidenteak indar militarra erabiltzea baztertu duen arren, Washingtonek helburu estrategikotzat du Artikoko uhartea kontrolpean hartzea.

Groenlandiako Parlamentuan egindako hitzaldi batean, Nielsenek esan du AEBk "Groenlandiaren jabetza eskuratzeko eta haren kontrola izateko bideak" bilatzen jarraitzen duela.

Urte hasieran, Trumpek AEBk uhartea kontrolatzearen alde egindako adierazpenak areagotu zituen, Errusia eta Txina Artikoan egon zitezkeela argudiatuta. Horrek kezka sortu zuen EBko NATOko zenbait aliaturen artean; Danimarkaren eta Groenlandiaren subiranotasunaren alde egin zuten eta aliantzaren barruan haustura-arriskuaz ohartarazi ere.

Ordutik, AEBko presidenteak diskurtsoa leundu du eta atzera egin du indarra erabiltzeko mehatxuetan. Halaber, AEB bertara "erabateko sartzea" lortu duela ziurtatu du, NATOrekin akordio batera helduta; hala ere, horren xehetasunak ez dira publiko egin.

Nielsenek egoera horrek gizartean duen eraginean jarri du arreta. Joan den astean, herritarren osasun mentalari buruzko inkesta bat hasi zutela iragarri zuen, "ezohiko presioko" testuinguruan. "Gure herrikide batzuek lo-arazo larriak dituzte, haurrek helduen kezka eta antsietatea sentitzen dute, eta guztiok ziurgabetasun etengabearekin bizi gara, bihar zer gertatuko den. Hori guztiz onartezina da", salatu du.

