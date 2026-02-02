AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua izaten jarraitzen duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak
AEBko presidenteak diskurtsoa leundu eta indarra erabiltzeko mehatxuetan atzera egin duen arren, Groenlandiak uste du presioak bere horretan jarraitzen duela.
Jens-Frederik Nielsen Groenlandiako lehen ministroak astelehen honetan ohartarazi duenez, Donald Trump AEBko presidenteak indar militarra erabiltzea baztertu duen arren, Washingtonek helburu estrategikotzat du Artikoko uhartea kontrolpean hartzea.
Groenlandiako Parlamentuan egindako hitzaldi batean, Nielsenek esan du AEBk "Groenlandiaren jabetza eskuratzeko eta haren kontrola izateko bideak" bilatzen jarraitzen duela.
Urte hasieran, Trumpek AEBk uhartea kontrolatzearen alde egindako adierazpenak areagotu zituen, Errusia eta Txina Artikoan egon zitezkeela argudiatuta. Horrek kezka sortu zuen EBko NATOko zenbait aliaturen artean; Danimarkaren eta Groenlandiaren subiranotasunaren alde egin zuten eta aliantzaren barruan haustura-arriskuaz ohartarazi ere.
Ordutik, AEBko presidenteak diskurtsoa leundu du eta atzera egin du indarra erabiltzeko mehatxuetan. Halaber, AEB bertara "erabateko sartzea" lortu duela ziurtatu du, NATOrekin akordio batera helduta; hala ere, horren xehetasunak ez dira publiko egin.
Nielsenek egoera horrek gizartean duen eraginean jarri du arreta. Joan den astean, herritarren osasun mentalari buruzko inkesta bat hasi zutela iragarri zuen, "ezohiko presioko" testuinguruan. "Gure herrikide batzuek lo-arazo larriak dituzte, haurrek helduen kezka eta antsietatea sentitzen dute, eta guztiok ziurgabetasun etengabearekin bizi gara, bihar zer gertatuko den. Hori guztiz onartezina da", salatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ehunka hildako Kongoko meategi batean izandako luizi batean
Luizia joan den ostegunean gertatu zen, M23 matxino-taldearen kontrolpean dagoen meategi batean. Hildako gehienak artisau-meatzariak dira, baina meategiaren inguruan lan egiten zuten merkatari txikiak eta inguruko herrixketako bizilagunak ere hil dira.
Grammy sarien aurkezlea salatzeko mehatxua egin du Trumpek, Epsteinen uhartean egon zela esan zuelako
Trevor Noahk egindako bakarrizketetako batean esan zuenez, Trumpek "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin egoteko", Groenlandiari erreferentzia eginez.
Mette-Marit Norvegiako printzesa, Elon Musk eta Jose Maria Aznar: Epstein pederastaren artxiboetan agertu berri diren izenak
Jeffrey Epstein sexu-delitugilearen artxiboetako hiru milioi orrialde baino gehiago argitaratu ditu AEBk. Bertan, politikarien eta Europako ehundutako sare handiaren isla.
Liam Conejo bost urteko mutikoa eta bere aita aske utzi dituzte eta Minnesotara itzuli dira
Fred Biery Texasko epaile federalak Liam eta Adrian Conejo behin-behinean aske uzteko agindua eman zuen larunbatean, irekitako immigrazio prozedura ebazten den bitartean. Aita-semeak ICEk atxilotu zituen Minnesotan, eta horrek haserrea eragin zuen herrialde osoan.
Rafahko pasabidea ireki dute, ia bi urtez itxita egon ondoren
Egiptoko segurtasun iturriek jakitera eman dutenez, egunean 150 pertsona atera ahalko dira Gazako Zerrendatik, eta 50 sartu.
Trumpek Irani eraso egiteko mehatxua berretsi du, Khameneik gatazka eskualde osora zabalduko dela ohartarazi ostean
Teheranekin gai nuklearren inguruan itun bat lortzea espero duela adierazi du AEBko agintariak, baina gehitu duenez, "akordiorik lortzen ez badugu, orduan jakingo dugu Khameneik arrazoia zuen ala ez".
Costa Ricak eskuinerako bidean jarraitzen du, eta Laura Fernandez izango du presidente
Lehen itzulian gehiengo zabalez irabazi du, eta aldaketa "sakonak eta atzeraezinak" agindu ditu. Oposizioak, berriz, ohartarazi du ez duela onartuko "bidegabekeriarik".
Liam Conejo haurra eta bere aita aske utzi dituzte eta Minneapolisen dira dagoeneko
Dilleyko zentrotik (San Antonioko hegoaldean, Texas) askatu dituzte aita-seme ekuadortarrak, Fred Biery epaile federalak larunbatean emandako agindua betez.
Drone errusiar batek 15 meatzari hil ditu Ukraina erdialdean
Energia sistemak helburu dituzten erasoak denbora baterako etenda egon beharko lirateke, AEBk, Errusiak eta Ukrainak adostutakoa betez gero. Muturreko hotza tarteko, ituna egin zuten hiru herrialde horiek, eta Kremlinaren arabera, gutxienez gaur arte iraun beharko luke meniak.