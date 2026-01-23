Eros lezake, egiaz, Donald Trumpek Groenlandia?
Herrialdeak erosteko eta saltzeko merkaturik ez dagoenez, ezinezkoa da Groenlandiari arrazoizko prezioa jartzea. Dena den, ikerketa estrategikoen eta nazioarteko ikerketen zentroak Artikoan duen aditu Otto Svendsek uste du bilioi bat dolar ingurukoa izango litzatekeela kostua.
AEBko presidente Donald Trumpek behin eta berriz agertu du Groenlandia eskuratzeko nahia, ziurrenik Danimarkari erosita, nahiz eta hamaika aldiz entzun duen ez dagoela salgai.
Asteazkenean, bazirudien Artikoko uharteaz jabetzeko aukeren artean indar militarra erabiltzea baztertu zuela Trumpek, NATOrekin AEBren Groenlandiarako sarbidea bermatzeko akordioa lortu zuela iragarri ostean.
Dirutan, zenbat balio du Groenlandiak?
Alabaina, inbertitzaileek zalantzan jarri dute horrelako erosketa bat egitea komeni ote zaion Trumpi, kontuan izanda AEBk 38 bilioi dolarreko defizita duela.
Bere aurkari politikoek ere gogor kritikatu dute Trump, atzerrian dirua xahutzeagatik, AEBko herritarrei lagundu beharrean. "Zergatik ez digu arreta medikoa ematen Groenlandia erosi beharrean?", galdetu zuen asteazkenean Pennsylvaniako ordezkari demokrata Brendan Boylek.
Zilegi da presidente batek AEBri lurraldeak gehitzea?
Kongresuaren onarpena behar da horretarako, alegia, AEBen tamaina handitzeko. Gainera, adibidez, 1917an AEBk Birjina Uharte Estatubatuarrak —Danimarkarenak horiek ere — erosi zituenean, itun bidez egin zuten salerosketa.
Modu horretan egin ezkero ere, Senatuaren bi herenen babesa beharko luke edozein itun onartzeko, hots, 67 senatarirena, Konstituzioan jasota dagoenez.
Horrek esan nahiko du gutxienez bloke demokratako 14 kide konbentzitu beharko lituzkeela Trumpek, bai eta errepublikano guztien babesa lortu ere.
Horren harira, senatari errepublikano batzuek demokratekin egin dute bat Washingtonek ez lukeela salmenta hori egin beharko esatean.
Beraz, aukera gutxi dago Groenlandia AEBko estatu bilakatzeko, nahiz eta baden beste biderik ere, "elkartze askeko itun" bat eratzea adibidez. Horren bidez, finantza-laguntza eta segurtasun-presentzia elkartrukatuko lituzkete, edo Guam edo Puerto Rico bezalako herrialde batean bihurtuko litzateke Groenlandia. Bi lurralde horiek kontrol federalaren menpe daude, baina bertako biztanleek ez dute botoa emateko edota Kongresuan ordezkaritza izateko eskubiderik, besteak beste.
Benetan behar du AEBk Groenlandia?
Trumpek eta bere aldekoek berretsi dute AEBk Groenlandia behar duela Artikoko interes errusiar eta txinatarren mehatxuetatik defendatzeko, eta Danimarkak ezin duela bertako segurtasuna bermatu.
Trumpek aberatsentzako sarbide handiagoa ere nahi du, baina neurri handi batean Groenlandiako funtsezko baliabide mineralak eta lur arraroak ustiatu gabe. Petrolio eta gas naturala ateratzea debekatuta dago Groenlandian, ingurumen arrazoiengatik, eta meatzaritzaren garapena, berriz, burokraziak eta herri indigenen aurkakotasunak oztopatu dute.
Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
Bilera gaur goizaldean adostu dute Moskun, AEBk eta Errusiak. Aurreratutako informazioaren arabera, bileraren ardatz nagusia Donbasen banaketa izango da.
Albiste izango dira: EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta Groenlandiari, Errusia, Ukraina eta AEBren arteko bilera eta haizeak eragindako gorabeherak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean
Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa erakunde horretan sartu izana.
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" galanta izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut Defentsara bideratzen duten gastua (BPGaren) % 5era igotzeko; guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du
Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian egin da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazarako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.
Groenlandiako krisiari amaiera eman behar dion aurreakordioaren lau oinarriak
Asteazkenean AEBk eta NATOk Davosen (baina Munduko Ekonomia Forotik at) lortutako aurreakordioa lau zutabetan oinarritzen da. Horren barruan, Artikoko uhartean Urrezko Kupula izeneko misilen kontrako ezkutua eraikitzeko AEBko tropak ezartzeko akordioa birnegoziatzea eta Danimarkako lurralde autonomoan inbertsioak kontrolatzea sartzen dira.
Rutteren esanetan, Groenlandiako subiranotasuna "ez zen eztabaidatu" Davosen Trumpekin izandako bileran
Danimarkako Gobernuak "txalotu" egin du Trumpek "Groenlandia indarrez hartzea baztertu eta gerra komertziala bertan behera utzi izana". Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroaren esanetan, "gai politiko guztien inguruan negozia dezakegu: segurtasuna, inbertsioak, ekonomia. Baina ez dugu gure subiranotasunaren inguruan negoziatuko".