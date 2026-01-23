¿Podría realmente Donald Trump comprar Groenlandia?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado reiteradamente su deseo de adquirir Groenlandia, posiblemente comprándosela a Dinamarca, a pesar de la insistencia de su aliado en que no está a la venta.
El miércoles, Trump pareció descartar el uso de la fuerza militar como medio para tomar la isla ártica, afirmando que había alcanzado un acuerdo con la OTAN para garantizar el acceso de Estados Unidos a Groenlandia. Sin embargo, los detalles seguían sin estar claros.
¿Cuánto costaría Groenlandia?
Sin un mercado para la compra y venta de países, es imposible poner un precio razonable a Groenlandia, pero Otto Svendsen, experto en el Ártico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cree que el coste total de la adquisición de Groenlandia se acercaría al billón de dólares.
Eso incluiría el coste de adquirir la isla más grande del mundo, así como posibles pagos únicos a los groenlandeses, transferencias presupuestarias para mantener el estado de bienestar de la isla, inversiones en infraestructura y defensa, según ha declarado por correo electrónico.
Los inversores han cuestionado la conveniencia de una compra de este tipo cuando Estados Unidos tiene un déficit de 38 billones de dólares. Sus rivales políticos también han criticado a Trump por gastar en el extranjero en lugar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses. "¿Qué tal si en lugar de darles Groenlandia al pueblo estadounidense, les damos atención médica?", preguntó el miércoles el representante demócrata Brendan Boyle, de Pensilvania.
¿Puede un presidente añadir unilateralmente territorio a EE. UU. ?
Se requiere la aprobación del Congreso para ampliar el tamaño de EE. UU. Compras anteriores, como la adquisición de las Islas Vírgenes Estadounidenses en 1917 —también pertenecientes a Dinamarca— se han llevado a cabo mediante tratado.
Dos tercios del Senado, o 67 senadores, deben aprobar cualquier tratado, según la Constitución. Esto significaría que Trump tendría que convencer al menos a 14 miembros del bloque demócrata para que aprobaran un acuerdo, incluso si contara con el apoyo de todos los republicanos.
Y algunos senadores republicanos se han unido a los demócratas al afirmar que Washington no debería forzar una venta.
Por lo tanto, no se esperaba que Groenlandia, ahora un territorio autónomo dentro de Dinamarca, se convirtiera en un estado estadounidense. Con tan solo 57 000 habitantes, la población de la isla es mucho menor que la de cualquier estado.
Otras posibilidades incluyen la formación de un "pacto de libre asociación" con EE. UU., que incluiría asistencia financiera a cambio de presencia de seguridad, o la conversión de Groenlandia en un territorio, como Guam o Puerto Rico. Los territorios están bajo control federal, pero sus residentes carecen de derechos como el voto y la representación en el Congreso.
¿Cuánto necesita EE. UU. a Groenlandia?
Trump y sus partidarios han insistido en que Estados Unidos necesita Groenlandia para defenderse de las amenazas de los intereses rusos y chinos en el Ártico y que Dinamarca no puede garantizar su seguridad. Sin embargo, Estados Unidos ya cuenta con una base en la isla y la capacidad de expandir su presencia allí.
Trump también desea un mayor acceso a los ricos, pero en gran parte sin explotar recursos minerales esenciales y de tierras raras de Groenlandia. La extracción de petróleo y gas natural está prohibida en Groenlandia por razones ambientales, mientras que el desarrollo de la minería se ha visto obstaculizado por la burocracia y la oposición de los pueblos indígenas.
Te puede interesar
Rusia, EE.UU. y Ucrania celebrarán hoy la primera reunión trilateral sobre seguridad en Abu Dabi
La reunión ha sido acordada esta pasada madrugada. Según la información adelantada, todo apunta a que el eje principal de la reunión será el reparto del Donbás.
Será noticia: La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia, reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE. UU e incidencias por el viento
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia ante las tensiones con Estados Unidos
El presidente del Consejo Europeo ha valorado como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, y ha abogado por avanzar en la implementación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Además, los 27 han decidido no adoptar nuevas represalias.
Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz para Gaza
Hamás ha condenado "con firmeza" la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en este organismo promovido por el presidente estadounidense.
Donald Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y ha reiterado que ambas partes quieren alcanzar la paz.
Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %
"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.
Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presidido en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.
Los cuatro pilares del preacuerdo que debe poner fin a la crisis sobre Groenlandia
El preacuerdo alcanzado el miércoles entre EE.UU. y OTAN en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.
Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos
El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que "podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".