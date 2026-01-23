¿Podría realmente Donald Trump comprar Groenlandia?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado reiteradamente su deseo de adquirir Groenlandia, posiblemente comprándosela a Dinamarca, a pesar de la insistencia de su aliado en que no está a la venta.

El miércoles, Trump pareció descartar el uso de la fuerza militar como medio para tomar la isla ártica, afirmando que había alcanzado un acuerdo con la OTAN para garantizar el acceso de Estados Unidos a Groenlandia. Sin embargo, los detalles seguían sin estar claros.

¿Cuánto costaría Groenlandia?

Sin un mercado para la compra y venta de países, es imposible poner un precio razonable a Groenlandia, pero Otto Svendsen, experto en el Ártico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cree que el coste total de la adquisición de Groenlandia se acercaría al billón de dólares.

Eso incluiría el coste de adquirir la isla más grande del mundo, así como posibles pagos únicos a los groenlandeses, transferencias presupuestarias para mantener el estado de bienestar de la isla, inversiones en infraestructura y defensa, según ha declarado por correo electrónico.

Los inversores han cuestionado la conveniencia de una compra de este tipo cuando Estados Unidos tiene un déficit de 38 billones de dólares. Sus rivales políticos también han criticado a Trump por gastar en el extranjero en lugar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses. "¿Qué tal si en lugar de darles Groenlandia al pueblo estadounidense, les damos atención médica?", preguntó el miércoles el representante demócrata Brendan Boyle, de Pensilvania.

¿Puede un presidente añadir unilateralmente territorio a EE. UU. ?

Se requiere la aprobación del Congreso para ampliar el tamaño de EE. UU. Compras anteriores, como la adquisición de las Islas Vírgenes Estadounidenses en 1917 —también pertenecientes a Dinamarca— se han llevado a cabo mediante tratado.

Dos tercios del Senado, o 67 senadores, deben aprobar cualquier tratado, según la Constitución. Esto significaría que Trump tendría que convencer al menos a 14 miembros del bloque demócrata para que aprobaran un acuerdo, incluso si contara con el apoyo de todos los republicanos.

Y algunos senadores republicanos se han unido a los demócratas al afirmar que Washington no debería forzar una venta.

Por lo tanto, no se esperaba que Groenlandia, ahora un territorio autónomo dentro de Dinamarca, se convirtiera en un estado estadounidense. Con tan solo 57 000 habitantes, la población de la isla es mucho menor que la de cualquier estado.

Otras posibilidades incluyen la formación de un "pacto de libre asociación" con EE. UU., que incluiría asistencia financiera a cambio de presencia de seguridad, o la conversión de Groenlandia en un territorio, como Guam o Puerto Rico. Los territorios están bajo control federal, pero sus residentes carecen de derechos como el voto y la representación en el Congreso.

¿Cuánto necesita EE. UU. a Groenlandia?

Trump y sus partidarios han insistido en que Estados Unidos necesita Groenlandia para defenderse de las amenazas de los intereses rusos y chinos en el Ártico y que Dinamarca no puede garantizar su seguridad. Sin embargo, Estados Unidos ya cuenta con una base en la isla y la capacidad de expandir su presencia allí.

Trump también desea un mayor acceso a los ricos, pero en gran parte sin explotar recursos minerales esenciales y de tierras raras de Groenlandia. La extracción de petróleo y gas natural está prohibida en Groenlandia por razones ambientales, mientras que el desarrollo de la minería se ha visto obstaculizado por la burocracia y la oposición de los pueblos indígenas.