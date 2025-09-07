Violencia de género
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenidos dos hombres en Bilbao por agredir sexualmente a una mujer en un pabellón abandonado

Los arrestados acosaron y realizaron tocamientos a la víctima, que dormía en un edificio ocupado por personas sin recursos, en Zorrozaurre (Deusto).
Euskaraz irakurri: Bi gizon atxilotu dituzte Bilbon, abandonatutako pabiloi batean emakume bati sexu-erasoa egiteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos hombres han sido detenidos en Bilbao por su presunta implicación en un delito contra la libertad sexual, tras agredir a una mujer que pernoctaba en un pabellón abandonado de Zorrozaurre (Deusto).

La víctima denunció que los arrestados intentaron mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y, ante su negativa, realizaron tocamientos de índole sexual utilizando la fuerza.

El pasado lunes, la mujer logró huir tras un ataque más violento y solicitó ayuda a través del 112, lo que permitió la detención inmediata de uno de los agresores.

El segundo hombre, que había participado previamente en acosos, ha sido arrestado este sábado y permanece en dependencias policiales a la espera de su traslado al Juzgado de Guardia de Bilbao.

Violencia machista Abusos sexuales Sociedad Bizkaia Bilbao Machismo Zorrozaurre Víctimas de violencia machista Deusto

Más noticias sobre sociedad

Cargar más