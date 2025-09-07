Genero-indarkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gizon atxilotu dituzte Bilbon, pabiloi abandonatu batean emakume bati sexu-erasoa egiteagatik

Atxilotuek biktima jazarri dute eta ukituak egin dizkiote. Erasoa Zorrotzaurren gertatu da, biktima baliabiderik gabeko pertsona batzuek okupatutako eraikin batean lo egiten ari zenean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi gizon atxilotu dituzte Bilbon, sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egitea egotzita, Zorrotzaurreko pabiloi abandonatu batean gaua igarotzen ari zen emakume bati sexu-erasoa egiteagatik.

Biktimak salatu zuenez, gizonak emakumearekin sexu-harremanak izaten saiatu ziren, eta, harremanak izateari uko egin zionean, ukituak egin zizkioten.

Joan den astelehenean, beste eraso bortitzago bat jaso zuen emakumeak, eta ihes egitea lortu ondoren, 112 larrialdietako telefonora deitu zuen laguntza eske. Horri esker, erasotzaileetako bat berehala atxilotu zuten.

Bigarren erasotzailea larunbat honetan atxilotu, eta ertzain-etxera eraman dute, Bilboko Guardiako Epaitegira eraman aurretik egin beharreko beharrezko izapideak betetzera.

Indarkeria matxista Sexu erasoak Gizartea Bizkaia Bilbo Matxismoa Zorrotzaurre Indarkeria matxistaren biktimak Deustu

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu