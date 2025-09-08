El Gobierno Vasco celebrará el Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein
La localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta, en el marco de una jornada que incluirá bailes tradicionales, stands culturales y la participación de agentes locales, así como del grupo de danzas de Saint Pierre et Miquelon
El Gobierno Vasco celebrará hoy la octava edición del Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein.
La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano Astigarraga, y la concejala de Euskera y Cultura y responsable del área de ciudadanía de Markina- Xemein, Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea, han destacado que durante la jornada se rendirá homenaje a la comunidad de pelotaris, "protagonistas de una disciplina que ha llevado el nombre de Euskadi a los frontones de todo el mundo", según ha recalcado Olano. "Su movilidad internacional, su profesionalidad, el sacrificio de sus familias, y la transmisión de nuestros valores en escenarios deportivos de todo el mundo forman parte esencial de nuestra historia común", ha afirmado.
A su vez, Ituarte ha resaltado que Markina-Xemein es "un escenario idóneo" para acoger este evento. "Elegir nuestro pueblo y homenajear a este colectivo es un honor, porque si por algo se conoce Markina-Xemein en el mundo es por la cesta punta, porque los pelotaris han llegado a todos los rincones de la geografía mundial", ha afirmado.
El programa relacionado con este día comenzará a las 18:00 horas en el frontón pequeño que se encuentra en la parte exterior del Frontón de Markina.
El evento institucional comenzará a las 18:30 horas y estará presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero.
La cita incluirá también un componente artístico singular, ya que la localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta. La obra comenzará a realizarse el mismo día 8 y simbolizará la importancia que la cesta punta ha tenido y sigue teniendo en Markina-Xemein, considerada la "Universidad de la Cesta Punta".
Además, el evento contará con bailes tradicionales y con diversos stands en los que el público podrá conocer en profundidad la historia y la cultura que rodean a la cesta punta.
En paralelo, más de un centenar de actos se celebrarán en comunidades vascas organizadas de todo el mundo.
Desde que se institucionalizara en 2018, el acto central del Día de la Diáspora Vasca se ha celebrado en diversos municipios de Euskadi y Navarra.
El 8 de septiembre se institucionalizó por requerimiento de la Diáspora Vasca y son cada vez más comunidades organizadas las que se suman a esta celebración, siendo ya más de cien los eventos que se realizan en distintos países con presencia vasca organizada.
